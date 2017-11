La lesión que afecta a Leandro Romagnoli preocupa a todo San Lorenzo, al punto que el entrenador Diego Aguirre, ante un posible retiro del retiro del jugador emblema del "Ciclón", pidió "no hablar de eso" y destacó que ese tema "lo manejo con mucho respeto. El jugador irá viendo y sintiendo qué es lo mejor".

El 'Pipi' Romagnoli sufre, según el parte del médico del plantel, Alberto Rovira, de la presencia de "un cuerpo suelto" en la rodilla derecha, y empezó a sentir dolores en la previa al viaje que el equipo realizó a la capital italiana para disputar un encuentro amistoso ante el club Roma, encuentro que perdió el conjunto de Boedo 2 a 1.

Sobre el particular, el técnico Aguirre aseveró que el jugador "está lesionado. Hay que esperar y ver su evolución. Tuvo bastantes inconvenientes en esa rodilla. Estoy esperando que los médicos me comuniquen los pasos a seguir y veremos si va a poder estar rápidamente con nosotros o no", en diálogo con Espn Radio.

En la semana, se le suministró a Romagnoli un medicamento intrarticular y los médicos esperan la evolución, para determinar si se lo somete a cirugía o no. En caso de una intervención quirúrgica, sería la sexta en la extensa carrera futbolística del jugador de 35 años. Hoy el 'Pipi' completó una serie de ejercicios en kinesiología.

En tanto, hoy realizó su primer entrenamiento la flamante incorporación de San Lorenzo, Gonzalo Bergessio, que ayer firmó su nuevo contrato por un año y trabajó a la mañana bajo la atenta mirada de Aguirre.

"Está mejor de lo que me imaginaba", sentenció el técnico uruguayo y agregó que el delantero "es muy profesional y estaba entrenando por su parte. Antes de lo que nos imaginábamos va a estar para ayudar al equipo". Aguirre destacó que la llegada del delantero de 32 años "fue una buena incorporación".

De los jugadores lesionados, Ezequiel Cerutti continúa intensificando las tareas de recuperación (fuerte traumatismo en el tobillo derecho) y Fabricio Coloccini (desgarro en el biceps sural) comenzó a realizar trabajos con pelota.

San Lorenzo entrenó en la cancha auxiliar del Nuevo Gasómetro y el DT ya definió el equipo que enfrentará a Defensa y Justicia mañana: Sebastián Torrico; Mathías Corujo, Marcos Angeleri, Matías Caruzzo y Emmanuel Mas; Franco Mussis y Néstor Ortigoza; Bautista Merlini, Fernando Belluschi y Sebastián Blanco; Nicolás Blandi.

La lista de concentrados se completa con Nicolás Navarro, Paulo Díaz, Lautaro Montoya, Juan Mercier, Alberto Costa, Gabriel Esparza, Martín Cauteruccio y Ezequiel Ávila. Uno de estos jugadores quedará afuera del banco de suplentes.

Por la segunda fecha del torneo de la Primera División del fútbol argentino, San Lorenzo jugará mañana a las 18 ante Defensa y Justicia, en Florencio Varela, con el arbitraje de Juan Pablo Pompei.