Talleres y Banfield no se sacaron diferencias en el Mario A. Kempes

Embed





Talleres de Córdoba y Banfield no se sacaron ventajas e igualaron 0 a 0 en un discreto partido disputado en el estadio Mario Alberto Kempes, válido por la cuarta fecha del Torneo de Primera División.



Los locales, que aún no ganaron en lo que va del campeonato, sumaron su segundo punto, mientras que los dirigidos por Julio César Falcioni tienen ahora cinco unidades.



Fue mejor el conjunto cordobés en el inicio porque tuvo la iniciativa y recuperó la pelota rápidamente cuando la tenía su rival, producto de la presión en el medio que ejercían Rodrigo Burgos y Pablo Guiñazú.



Así, luego de un quite del 'Cholo' Guiñazú, la pelota derivó en el delantero chileno Carlos Muñoz, quien se sacó un hombre de encima y pisando el área probó con un buen remate de pierna izquierda, que exigió al arquero Hilario Navarro, quien sacó al córner con una buena estirada a los seis minutos de juego.



A partir de que Talleres no halló profundidad en los últimos metros, Banfield niveló la historia con las apariciones de Walter Erviti y Nicolás Bertolo, quienes intentaban conectar con su hombre de ataque, Santiago Silva. Pero el uruguayo, ex delantero de Boca, no encontraba su mejor posición y era bien controlado por los centrales albiazules, Gandolfi y Komar, que redondearon una muy buena actuación.



El primer disparo de Banfield al arco llegó apenas iniciado el complemento cuando -tras un rebote- la pelota le quedó a Silva, quien -de cabeza- buscó batir a Guido Herrera. Pero el arquero local controló de buena manera junto a su palo derecho.



Otra tónica mostró el segundo período, porque todos los protagonistas estaban decididos a cambiar la pálida imagen que habían dejado en los primeros 45 minutos. En ese ida y vuelta se acomodó mejor Talleres, que con el ingreso de Eial Strahman consiguió el peso ofensivo que careció en la etapa inicial.



Corrían 20 minutos de esa segunda mitad y los dirigidos por Frank Kudelka tuvieron una chance muy clara cuando en un córner desde la izquierda la pelota quedó sin dueño en el área chica y, tras una serie de rebotes, lo único que le faltó a la 'T' fue empujar la pelota a la red, en una jugada en la que terminó lastimado el arquero Navarro, con un corte arriba de la ceja.



Otra chance tuvo el local pasada la media hora con un remate desde la derecha, desde un ángulo muy cerrado, enviado por Leonardo Godoy, pero alcanzó a tapar Navarro, y por el segundo palo no pudo conectar Strahman, quien entraba sin marca.



Los últimos minutos fueron todos para el local, que metió contra el arco al 'Taladro', que apostaba a la contra para intentar llevarse un premio mayor. Pero las defensas se impusieron a los ataques en ese tramo final y el resultado no se alteró.



En la fecha venidera, Talleres visitará a

En la fecha venidera, Talleres visitará a Aldosivi en Mar del Plata, mientras que Banfield será local de San Martín de San Juan.













Embed



Embed



Embed