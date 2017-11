Darío Benedetto, delantero de Boca Juniors, expresó que sintió parte de culpa por el empate ante Godoy Cruz, al no poder convertir dos situaciones claras cuando su equipo estaba en ventaja.

"Me siento en parte responsable del empate en Mendoza. Y veo normal que la gente me insulte porque no hago los goles", dijo el ex América de México, para agregar que "no me sorprendería si el entrenador el domingo pone a (Walter) Bou. Igualmente, creo que lo mejor que le puede pasar a un jugador es que el técnico le de continuidad. Por eso seguiré trabajando para poder crecer".

Al ser consultado si siente presión por ser la adquisición más importante por su monto de Boca en esta nueva temporada, Benedetto sostuvo que "no influye en mi juego el esfuerzo económico que hizo Boca para contratarme. Sé que en algún momento los goles van a llegar".

En declaraciones a Fox Sports, el ex delantero de Arsenal de Sarandí señaló que "no basta con decir que soy hincha de Boca y querer esta camiseta. Tengo que demostrar que estoy para jugar todos los partidos".