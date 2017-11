Â¡Se supo! Por quÃ© festejÃ³ de esa manera el tanto de Godoy Cruz

En seis minutos, el Gallego Méndez mandó toda la carne al asador con los tres cambios permitidos y uno de ellos fue el ingreso de Javier Correa, quien sería el encargado de marcar el empate con un festejo particular de cara a la platea.



"El festejo fue porque mi hijo, que tiene nueve meses, aprendió a hacer 'cuquito'. Ese gol era para él. Sirve para que el técnico vaya viendo que cada vez estoy mejor", expresó el goleador del Tomba.



"El 90 por ciento del gol es del Morro (García). Igual lo iba a matar si no me la daba (risas). La largó en el momento justo", comentó.



"Vale un punto pero en lo anímico es un montón porque estaba perdiendo, y el abrazo con el técnico fue por algo que hablamos antes donde me había cantado que iba a ser un gol. Solamente le agradecí", dijo.



"Al último Boca estaba medio aislado y quisimos aprovechar eso para sacar una diferencia pero no pudimos", aseguró.





