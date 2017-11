¿Se lavó las manos? Mirá lo que dijo en la previa del clásico

El entrenador Gustavo Alfaro, quien el domingo y por la quinta fecha del torneo de fútbol de Primera División afrontará su segundo clásico platense al frente de Gimnasia y Esgrima, aseguró que no puede hacerse cargo "de lo que pasó en la historia" ante Estudiantes y adelantó que cosechar un resultado favorable depende de su equipo.

"No podemos hacernos cargo de lo que pasó en la historia, lo de atrás ya pasó y no lo podemos cambiar. Tenemos que mirar para adelante y sólo podemos abocarnos al presente y al futuro. Ellos llegan con un rendimiento perfecto, los números le cierran redondo y hay respeto, pero ganar depende de lo que hagamos nosotros", dijo Alfaro al ser consultado sobre el historial desfavorable de su club.

"Un empate no se firma en la previa, querés que te recuerden con un triunfo, uno está abocado a ganar y los dos queremos hacerlo. Esa es la intención, después será lo que será, pero la victoria es algo que no se puede negociar", añadió el entrenador.

Alfaro, a la vez, desmintió los rumores que lo vinculan a Vélez Sarsfield (sin DT tras la salida de Christian Bassedas) y afirmó: "Nadie me llamó, desde hace varias semanas me vinculan a Racing, Peñarol y ahora Vélez, pero yo no hablé con nadie, estoy enfocado acá y no tengo otro futuro que no sea el partido de Estudiantes".

Sobre el equipo señaló que "no hay tanta incertidumbre, las únicas dudas son en la defensa entre Manuel (Guanini), Sebastián (Gorga) y Cristian (Ramos)".

"A Gorga lo pusimos el otro día de lateral, porque ya lo había hecho, pero lo trajimos para jugar de central. Muchos tienen en mente el último clásico, pero ningún partido, aún con los mismos protagonistas, es igual a otro y una eventualidad lo puede disparar para cualquier lado", agregó.

Al opinar sobre el momento de Gimnasia destacó: "Todavía no pudimos contar con un plantel completo, sufrimos lesiones, nos vendieron a uno de nuestros mejores jugadores (Maximiliano Meza, a Independiente) y estamos en la búsqueda de lo mejor que podamos armar. Como equipo muchas cosas las tenemos que ir descubriendo y lo que nos pasó con Arsenal el lunes no nos puede suceder".

Al ser consultado sobre el rival del domingo explicó que "tiene una estructura consolidada, un funcionamiento aceitado, con algunas diferencias y por ejemplo no tienen a la 'Gata', que era un jugador clave".

"Los entrenadores no ganamos en primera persona, tenemos en claro qué se puede hacer y les damos herramientas a los jugadores. Los dos llegamos con un estado de ánimo muy alto, es especial y está en juego el orgullo de los hinchas", enfatizó.

Alfaro confirmó los regresos de Facundo Oreja y Daniel Imperiales, tras cumplir las suspensiones, y agregó que "Chirola (Romero) puede jugar por varios lados y él va leyendo por dónde conviene moverse. Y Nicolás (Ibañez) será titular como el otro día, porque viene cumpliendo. Es joven y deberá disfrutar y vivir el clásico, como lo harán otros jugadores. Se está adaptando al fútbol de primera".

Por último, el técnico del Lobo insistió con su continuidad y la relación con los directivos: "Con el presidente ya hablamos en la previa de Arsenal, diferencias tuvimos, hasta me mandaron un comunicado y salgo a hablar, porque el que calla otorga. No tengo ninguna cláusula de salida, los jugadores no pueden tener dudas y aclaro que pienso en Gimnasia. Yo no le firmaría un contrato a un técnico que pide una cláusula de salida, porque está pensando en irse".

El probable equipo para el clásico sería con Alexis Martín Arias; Facundo Oreja, Sebastián Gorga, Manuel Guanini o Cristian Ramos y Lucas Licht; Ramiro Carrera, Luciano Perdomo, Daniel Imperiales y Sebastián Romero; Nicolás Ibañez y Nicolás Mazzola. El plantel volverá a trabajar mañana y ahí saldrá la lista de concentrados.