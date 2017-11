El ahora exentrenador del equipo de Liniers, que sumó sólo uno de doce puntos, afirmó: "Nos tocó un inicio complicado y no simplemente uno no consiguió los resultados deseados sino que también no me gustaron las formas".





"Soy el máximo responsable y no tengo mucho más para decir. Siempre le deseo lo mejor a Vélez, venga quien venga. Hay una relación humana muy profunda con los muchachos del plantel. Es lo que uno se lleva y para mi ese es el sentido de la vida", dijo en conferencia de prensa.





Además, expresó que su decisión de renunciar fue la correcta pese a que los directivos quisieron convencerlo de seguir en el cargo y reconoció tener "una carga emocional" con Vélez que quizás lo "afecta más de la cuenta" ya que no puede separar el trabajo de lo afectivo.





Por último, reconoció haber tenido "diferencias" con la Comisión Directiva y dijo que "el libro de pases fue muy desgastante".





"Fui claro con los dirigentes sobre un montón de situaciones. Hay también cuestiones íntimas y charlas privadas que son pequeñeces que me pudieron haber desgastado. Pero no tengo ninguna excusa. Siempre intentamos ir al frente", cerró.





Gámez descartó que sea un exjugador del club el futuro DT





El presidente de la institución, Raúl Gámez, manifestó hoy que no se piensa en un exfutbolista de la institución para reemplazar a Bassedas "porque suelen tener un amor al club que a veces es contraproducente".





El dirigente afirmó que se piensa de manera interina en Alberto Fanesi para enfrentar a River el próximo fin de semana y negó haberse contactado con un DT que "está trabajando en otra institución".





"Cristian tomó esta determinación por querer mucho al club. No voy a decidir yo solamente lo del entrenador, lo charlaremos entre los miembros de Comisión Directiva.





Algunos cachivaches dan nombres y dicen que yo hablé con un DT que tiene club, pero la realidad es que no pensamos nada porque teníamos ilusión que Bassedas revierta su postura", cerró.

