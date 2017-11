Rosario Central recibe a Patronato en el Gigante de Arroyito

El cotejo se desarrollará desde las 16.15 en el Gigante de Arroyito, con el arbitraje de Fernando Rapallini, y la transmisión a cargo de Canal 9. En el historial sólo registran un antecedente en la máxima categoría con victoria de Patronato por 1-0, de local, el 13 de marzo de este año.



Central, que se reforzó con la incorporación de los delanteros Teófilo Gutiérrez y Fabián Bordagaray, los volantes Washington Camacho, Mauricio Martínez y Gustavo Colman, el arquero Diego Rodríguez y los defensores Marco Torsiglieri, Hernán Menosse y Dylan Gissi, empató sin goles como local con Defensa y Justicia, en la primera fecha, y perdió 2-0 como visitante de Vélez.



Los marcadores centrales canallas Esteban Burgos y Marco Torsiglieri quedaron en el ojo de la tormenta por los graves errores cometidos contra Aflético Rafaela, cuando Central empató 2 a 2 y ganó por penales por la Copa Argentina, y en la dura derrota del domingo contra el Fortín, que le costó el puesto a Burgos y puso en duda la continuidad de Torsiglieri.



El defensor uruguayo Hernán Menosse reemplazará a Burgos y debutará en Central, mientras que Torsiglieri continuaría en el equipo, luego de que el director técnico canalla, Eduardo Coudet, probara en dos prácticas con Cristian Villagra de primer marcador central y con Jonás Aguirre como marcador lateral izquierdo.



Coudet hará otros dos cambios cantados: el ingreso del experimentado marcador lateral derecho Paulo Ferrari en lugar del tucumano Víctor Salazar, quien fue suspendido por dos fechas por su expulsión contra Vélez, y la vuelta del colombiano Teo Gutiérrez, recuperado de una distensión en el isquiotibial derecho, en lugar del Chaqueño Germán Herrera, de muy buen partido contra Rafaela.



Central jugó un gran primer tiempo contra Defensa y Justicia, en el que mereció largamente la victoria, pero decayó en el complemento, cuando se quedó sin Marco Ruben, primero, y sin Teo Gutiérrez, después, por lesiones musculares, y Coudet los reemplazó con los juveniles Ezequiel Rodríguez y Agustín Coscia, quienes casi no habían practicado con el plantel profesional.



Enfrente se parará Patronato, que perdió 1 a 0 los dos partidos jugados, como visitante de Temperley y como local de Gimnasia y Esgrima La Plata, y cuyo técnico, Rubén Forestello, decidió los ingresos de los volantes Arnaldo González y Alejandro Gagliardi -ex Central- por el mediocampista Damián Arce y por el delantero Matías Quiroga, respectivamente.



En cambio, el arquero y capitán paranaense, Sebastián Bértoli, no se recuperó de un esguince de tobillo, quedó descartado del equipo y sólo viajará para acompañar a la delegación.

