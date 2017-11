El volante Leandro Romagnoli fue operado exitosamente este lunes en una clínica de Ciudadela donde se le extrajo la astilla de un hueso que impedía el libre movimiento de la articulación de la rodilla derecha, por lo que deberá atravesar "dos meses de rehabilitación" antes de reinsertarse en el plantel profesional, según describió el médico de San Lorenzo, Alberto Rovira.



"La operación fue exitosa ya que a Romagnoli se le pudo extraer el cuerpo extraño que tenía en la rodilla derecha (la astilla de un hueso estaba insertada en la articulación), y ahora tendrá para dos meses de rehabilitación", le indicó esta noche Rovira a Télam.



Romagnoli fue intervenido esta noche desde las 19 y para las 21 ya estaba de regreso en su habitación de la clínica AMTA, de Ciudadela, donde permanecerá internado hasta mañana.



El deseo del 'Pipi' es seguir compitiendo a sus 35 años y aún cuando el contrato con el club de Boedo finalizará en diciembre próximo, tanto su voluntad como la idea de la dirigencia azulgrana es la de renovárselo en virtud de lo que representa para la institución, ya que el objetivo es que, con seis operaciones sobre sus piernas, efectivice el retiro con la camiseta de San Lorenzo.



Pero mientras el volante se recupera y palpita a la distancia el devenir del equipo en la Copa Sudamericana, sus compañeros ya tienen 'in pectore' el cotejo de ida del próximo jueves en el Nuevo Gasómetro ante Deportivo La Guaira, de Venezuela, que es "un equipo que viene haciendo una buena competencia", según indicó el zaguero Marcos Angeleri.



El encuentro ante los venezolanos que abrirá la fase de octavos para argentinos y venezolanos comenzará a las 19.15 y será arbitrado por el colombiano Wilson Lamouroux.



Sobre el particular el jugador de 33 años, ex Estudiantes de La Plata y Málaga de España, aseveró que "siempre se intenta esquivar a los equipos brasileños o a los argentinos, por lo que si se tiene que elegir uno, se inclina por otros. Pero eso es un arma de doble filo"



"Pero así y todo, es preferible un rival como este antes que otros más fuertes", agregó el zaguero oriundo del partido de Trenque Lauquen.



Al referirse al partido que el 'Ciclón' jugará por la vuelta en la ciudad de Barquisimeto, el siguiente jueves 29 del corriente mes, Angeleri se mostró preocupado porque "Venezuela es un país que no está atravesando un buen momento, y no sólo en seguridad, sino en necesidades básicas".



Por otra parte San Lorenzo entrenó hoy en turno vespertino, y como novedad, Néstor Ortigoza y Ezequiel Cerutti (traumatismo en el tobillo derecho), practicaron fútbol en espacios reducidos, con pautas, en la cancha auxiliar del Nuevo Gasómetro.



Además el defensor Fabricio Coloccini (desgarro en la pierna izquierda), realizó trabajos en el gimnasio y en campo y próximamente entrenará a la par del grupo.