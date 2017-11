Rodrigo Rey, palabra autorizada: "Es un partido especial"

El capitán de Godoy Cruz , Rodrigo Rey, desea que este domingo por la tarde salga un lindo espectáculo frente a Boca Juniors y sueña con un triunfo del Tomba en el Malvinas Argentinas. "Siempre es diferente jugar esta clase de partidos. Y tiene un condimento especial, porque se va a jugar con ambos públicos", expresó el arquero bodeguero en la previa del esperado encuentro.–Ya pasaron muchos años que jugué en River. Es especial por la convocatoria que tiene Boca y porque es uno de los equipos grandes de la Argentina. Yo le quiero ganar siempre a Boca, River , a San Lorenzo y a todo equipo que tengamos enfrente.–Esperemos que tengamos un buen domingo y que podamos ganarle a Boca. Sería muy importante para nosotros conseguir un triunfo, después de la derrota que tuvimos en la cancha de Independiente.–Es muy lindo, a los jugadores de fútbol nos gusta jugar con ambas hinchadas. Se podrá ver un lindo folclore futbolístico, esperemos que salga todo bien y que la gente venga a disfrutar de un partido. Sería muy bueno que no se genere ningún incidente, para que podamos seguir jugando con público visitante.–Tiene muchos jugadores de jerarquía, con un plantel que cuenta con recambio, por eso tendremos que estar atentos por la movilidad de muchos jugadores que manejan bien la pelota y llegan al área. Nosotros tenemos que ser un equipo fuerte, estar concentrados y tratar de agredirlos.–Siempre que venís de una derrota querés una revancha rápido para poder ganar. Sabemos que con Independiente no jugamos bien. Es una nueva final para poder ganar y no quedar lejos de los primeros puestos.