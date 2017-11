River quiere continuar en la senda triunfal ante San Martín de San Juan

Un entonado River Plate, que ganó en sus dos presentaciones con un destacado nivel de juego, tratará de sumar su tercera victoria consecutiva cuando sea local ante San Martín de San Juan, que el año pasado se dio el lujo de ganarle en el estadio Monumental, en uno de los cotejos a celebrarse este domingo por la tercera jornada del Campeonato de Primera División.

El encuentro, a jugarse en el estadio Antonio Vespusio Liberti, en el barrio capitalino de Núñez, comenzará a las 18, con el arbitraje de Mauro Vigliano y televisado por Telefé.

Este será el sexto partido entre ambos equipos y los sanjuaninos, en el corto historial, nunca fueron un adversario sencillo para River ya que los Millonarios ganaron tres veces y San Martín dos, la última el 18 de agosto pasado 1-0 en Núñez con gol de Facundo Pumpido, en el certamen 2015.



River comenzó el certamen estableciendo una clara diferencia de 4-1 ante Banfield, de local, y luego alcanzó un valioso y trabajoso triunfo ante Talleres por 1-0, en Córdoba, cortándole un invicto en torneos oficiales de 40 compromisos a los de la Docta.

Además de haber totalizado los seis puntos, el River dirigido por Marcelo Gallardo mostró un gran desempeño ante Banfield, con las tres "G" concretadas al "ganar, golear y gustar", en tanto que en Córdoba, en un compromiso de otro grado de complejidad, triunfó brindando una imagen de solidez y una alta cuota de temperamento ante 50.000 hinchas rivales.

En esos 180 minutos sobresalió en River la tarea del zaguero ecuatoriano Arturo Mina, quien marcó el tanto del triunfo en Córdoba pero además se complementó de maravillas con Jonatan Maidana, dando claras muestras de que se convirtió en pieza clave del equipo en corto tiempo.

Precisamente Maidana, quien tuvo un paso por Boca Juniors, vivirá una especial jornada ya que está previsto que a los dos minutos de juego -por el número dos de su casaca-, la hinchada le brinde un minuto de aplausos al cumplir seis años defendiendo los colores riverplatenses, con los cuales ya ganó tres títulos locales y cinco internacionales.

Pero este River no se limita a la afiatada zaga, también brinda un optimista panorama a sus hinchas por el nivel y desempeño que evidencian valores como Leonardo Ponzio, Andrés D'Alessandro, Gonzalo Martínez y Lucas Alario, entre varios.

Este semestre, el Millonario apunta a culminar los más alto posible en el certamen local, a la espera de las restantes 16 fechas que se jugarán en 2017 e ir por todo en la Copa Argentina, con el pase a la Libertadores 2017 para el campeón, en donde jugará en octavos de final ante Arsenal, por lo tanto hay mucho en juego hasta que el 2016 sea historia.

Por su parte, San Martín tuvo un inicio de torneo tremendo en cuento al nivel de los adversarios ya que igualó 2-2 visitando a San Lorenzo en una muy buena tarea, en la fecha pasada cayó sin atenuantes de local ante Racing por 2-0 y ahora el equipo dirigido por Pablo Lavallén visitará a River para completar tres Grandes en el comienzo.

San Martín es un equipo ordenado, que no se desestabiliza y que trata de realizar un atildado juego, que no se repliega pese a los pergaminos de los rivales y que ofrece una propuesta abierta tal el estilo de Lavallén, ex jugador de River (jugó un centenar de cotejos con esa casaca) y que enfrentará como DT por primera vez a los Millonarios.

En River, Gallardo deberá realizar un cambio con el ingreso obligado en la defensa del juvenil Luis Olivera, de apenas 17 años, por el lesionado Milton Casco, mientras que en el equipo cuyano Matías Fissore irá por Leandro Martínez en un cambio táctico hecho por Lavallén con la idea de tener más contención en la zona media.



Probables formaciones

River Plate: Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Arturo Mina y Luis Olivera; Andrés D'Alessandro, Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández y Gonzalo Martínez; Sebastián Driussi y Lucas Alario. DT: Marcelo Gallardo

San Martín: Luis Ardente; Javier Capelli, Francisco Mattia, Franco Lazzaroni y Mauricio Casierra; Sebastián Navarro, Marcos Gelabert y Matías Fissore; Gustavo Villarruel y Ezequiel Montagna; Emanuel Denning. DT: Pablo Lavallén.



Estadio: River Plate.

Árbitro: Mauro Vigliano.

Hora de inicio: 18.

Televisa: Telefe.