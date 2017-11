Germán Delfino está otra vez en el centro de la polémica y los hinchas de Boca lo tienen entre ceja y ceja. El árbitro, que hace un par de fechas expulsó a Carlos Tevez por un insulto, ahora hizo oídos sordos en una discusión con Federico León, jugador de Aldosivi.





El defensor del Tiburón fue amonestado por una mano y le tiró un "qué caradura que sos" al referí.





Delfino consideró que agravio no era tan grave como lo fue el "la c.. de tu hermana" de Tevez y no lo echó.