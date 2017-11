"Nuestro ADN es atacar"

Omar Alberto Romero

romero.omar@diariouno.net.ar



El director técnico de Godoy Cruz, Sebastián Méndez, quedó muy conforme con el carácter que mostraron sus jugadores contra Boca y ya palpita el próximo encuentro contra Olimpo, que se jugará este jueves en Bahía Blanca a las 21.15.



El Gallego destacó la entrega que mostró el equipo y explicó que el Expreso va en camino de repetir lo del semestre pasado. "Con Boca nos demostramos a nosotros mismos que podemos y recuperamos el espíritu del pasado torneo. Y el mejor premio fue el aplauso de la gente para este grupo generoso", sentenció el DT tombino.



–¿Qué análisis se puede hacer de este inicio de torneo con respecto al del semestre pasado?

–Creo que fue un arranque diferente, por más que tengamos los mismos puntos. Ante Boca fue el mejor partido que jugamos y el rendimiento demostrado nos tiene que servir para ir madurando y creciendo como equipo.



–¿Qué le está faltando todavía al equipo?

–Nos está costando encontrar la línea de juego. Nosotros de local somos fuertes y de visitantes tenemos que ser el equipo del semestre pasado. Perdimos dos jugadores en el medio y dos en el fondo, de los que habitualmente jugaban, y los que llegaron se están acoplando. Hay que trabajar para que el equipo vuelva ser el equipo del semestre pasado. No renunciamos a la premisa de dejar todo en la cancha y la gente supo valorar la forma en que se brindaron los jugadores.



–¿Cómo imaginás el partido con Olimpo?

–Va a ser un partido con pocos espacios, es un rival que no le permitió jugar libre a Lanús y sabe jugar bien con la pelota. Vamos a ir a ganar a Bahía Blanca y ser protagonistas, y después tratar de vencer a Unión de local. Está en nuestro ADN atacar en todas las canchas y no vamos a renunciar nunca a ese forma de encarar los partidos.