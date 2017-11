No pasó nada en Rafaela: la Crema y el Canalla igualaron sin goles

Embed









Atletico de Rafaela y Rosario Central, que se clasificó para las semifinales de la Copa Argentina, empataron sin goles, en un encuentro de discreto nivel por la cuarta fecha del Torneo de Primera División 2016/17 jugado en el oeste santafesino.El partido se llevó a cabo en el Nuevo Monumental de Rafaela y fue arbitrado por Mariano González.Con este empate, Atlético de Rafaela, que está comprometido con el descenso, cuenta con siete puntos en la tabla, mientras que Rosario Central tiene cinco.El empate resultó justo porque ambos equipos hicieron pocos méritos y no jugaron bien para merecer ganar el encuentro que fue muy disputado en el mediocampo y con piernas fuertes, por momento.En el primer tiempo prácticamente ambos equipos no llegaron al área contraria y abundaron las infracciones y roces. El árbitro González tuvo que poner orden en varias oportunidades, porque el partido se había puesto "denso" y, en determinados momentos, se jugó con mala intención.En el primer cuarto del segundo tiempo, los dirigidos por Eduardo Coudet amagaron controlar las acciones de la mano de su jugador más pensante, Giovani Lo Celso, quien trató de darle claridad a la gestión en el medio juego y mayor volumen de juego. Pero todo se diluyó en forma inmediata porque no hubo respuesta en sus compañeros.La mejor oportunidad que tuvo el Canalla fue una media vuelta del goleador Marco Ruben, quien dentro del área le cruzó una pelota al arquero Lucas Hoyos que tenía destino de gol (10m.) pero el remate se fue muy cerca del palo derecho.En tanto, la 'Crema' tuvo sus chances también y allí apareció la joya local, Marco Borgnino (18 años), quien fue la figura de Atlético. El pibe inquietó en tres ocasiones al arquero uruguayo Sebastián Sosa y pudo haberle dado los tres puntos al conjunto dirigido por Juan Manuel Llop.En la próxima fecha, Atlético visitará en el Nuevo Gasómentro a San Lorenzo, mientras que Rosario Central, que el martes pasado venció 2-0 a Deportivo Morón y clasificó para las semifinales de la Copa Argentina, será local ante Arsenal en el Gigante de Arroyito.: Lucas Hoyos; Eros Medaglia, Rodrigo Colombo, Gastón Campi y Mathías Abero; Walter Serrano, Lucas Pittinari, Emiliano Romero y Marco Borgnino; Fernando Luna y Robin Ramírez. DT: Juan Manuel Llop.Sebastián Sosa; Dylan Gissi, Esteban Burgos, Hernán Menosse y Cristian Villagra; Damián Musto; Giovani Lo Celso, Washington Camacho y Mauricio Martínez; Marco Ruben y Teófilo Gutiérrez. DT: Eduardo Coudet.Cambios en el segundo tiempo: 30m. Jonás Aguirre por Villagra (RC); 34m. José Luis Fernández por Martínez (RC), 37m. Gabriel Gudiño por Serrano (AR) y 41m. Gabriel Morales por Borgnino (AR)Amonestados: Serrano, Abero y Pittinari (AR); Sosa, Lo Celso y Menosse (RC).Arbitro: Mariano González.Cancha: Nuevo Monumental de Rafaela.