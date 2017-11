No lograron lastimarse en Santa Fe

Unión y Aldosivi no lograron lastimarse e igualaron 0 a 0 en un mediocre encuentro que disputaron este sábado en Santa Fe, por la segunda jornada del torneo de Primera División.

El defensor Emanuel Brítez fue expulsado en el local, a los 22 minutos del complemento por juego brusco. El elenco "tatengue" tuvo con pocas ocasiones, lo más peligroso del cotejo, en el cual ninguno de los equipos logró plasmar sus ideas de juego e hicieron un cotejo para el olvido en la provincia de Santa Fe.

Con este resultado, Unión quedó con cuatro puntos (le ganó 1-0 a Olimpo en la fecha inicial); y los marplatenses sumaron su primera unidad: había perdido en el debut ante Colón de Santa Fe (0-2).

El resultado refleja con precisión lo que fue el partido. Prácticamente no hubo llegadas de riesgo frente a los arcos y Unión y Aldosivi se alternaron el dominio del balón. De los dos, fue el local el que dejó una mejor imagen, pero no le alcanzó para quebrar el orden de los de Quiroz y no solo quedó en deuda ante su gente, sino que -tras la roja a Brítez-, lo pudo haber perdido.

En la próxima jornada, la tercera, el equipo de Leonardo Madelón será visitante de Lanús, el campeón vigente; y Aldosivi recibirá en Mar del Plata a Banfield.

Síntesis:

Unión de Santa Fe: Nereo Fernández; Emanuel Brítez, Rolando García Guerreño, Leonardo Sánchez y Nahuel Zárate; Diego Villar, Nelson Acevedo, Mauro Pittón y Lucas Gamba; Martín Rolle y Federico Anselmo. DT: Leonardo Madelón.

Aldosivi de Mar del Plata: Matías Vega; Gastón Díaz, Alan Alegre, Jonathan Galván y Franco Canever; Pablo Lugüercio, Nahuel Yeri, Roberto Brum y Antonio Medina; Joel Acosta y Sebastián Penco. DT: Fernando Quiroz.

Cambios: en el segundo tiempo, 11m Ismael Quilez por Gastón Díaz (A), 16m Guido Vadalá por Villar (U), 22m Claudio Correa por Medina (A), 25m Martín Rivero por Rolle (U), 33m Lucas Algozino por Gamba (U) y 35m Neri Bandera por Lugüercio (A).

Amonestados: García Guerreño (U); Alegre, Lugüercio, Canever (A).

Incidencia: en el segundo tiempo, 23m expulsado Emanuel Brítez (U).

Arbitro: Federico Beligoy.

Cancha: Unión.