Méndez, algo molesto: "Estoy igual que siempre"

Sorpresivamente, Sebastián Méndez suspendió la conferencia de prensa que iba a dar en el Malvinas Argentinas tras el entrenamiento, este viernes. Estaba molesto, pero a la tarde atendió a UNO y no le escapó a ningún tema en la previa del partido contra Boca Juniors.



"No había un orden normal para realizar una conferencia", explicó el entrenador de Godoy Cruz sobre lo sucedido al mediodía.



–¿Qué es lo que te ha molestado en esta semana, después de la derrota con Independiente?

–Hubo demasiados rumores y no entendí bien por qué se generó esto. Solamente se perdió un partido. Pareciera que hemos perdido diez partidos seguidos.



–¿Considerás que sos más calentón que cuando eras jugador?

–Me enojo cuando no me gusta algo y digo lo que siento. También sé reconocer errores y me hago cargo de las cosas. Si llegué tan alto como jugador fue por mi carácter, no fue por mis condiciones.



–¿Estás con las mismas ganas de siempre?

–Me siento muy entero. Yo vivo para el fútbol y el día que no tenga ganas no vendré más a entrenar.



–¿Sentís la misma comodidad y el respaldo de los dirigentes?

–Me siento igual que siempre. Se perdió un partido con Independiente y nada más. Ahora estamos pensando en el partido con Boca.



–¿Es diferente para el entrenador jugar contra Boca?

–Es un partido lindo para jugarlo, va a haber mucha gente. Se va a jugar con las dos hinchadas y el hincha de Godoy Cruz va a llenar la cancha y queremos darle una alegría.



–Se van a enfrentar dos entrenadores jóvenes.

–Sí, Guillermo (Barros Schelotto) es un entrenador al que le gusta jugar al fútbol y nosotros queremos ser protagonistas y tenemos la necesidad de ganar.



–¿Te sorprendió la salida de Matías Rodríguez, el jefe de Prensa?

–Yo hablé con él y me dijo que renunció. Matías manejaba el Departamento de Prensa y colaboraba mucho conmigo. La semana fue demasiado movida, entre comillas, y terminó de esta manera.