Mansur y el #Minuto11: disparó con munición gruesa

Los hinchas de Godoy Cruz reclamaron con fuerza la vuelta al estadio Feliciano Gambarte. En una acción organizada por agrupaciones de simpatizantes, 15 mil carteles con la leyenda: "Volvamos a casa" aparecieron en manos de los asistentes en las tribunas del Malvinas Argentinas.





José Mansur, presidente del Tomba, hizo referencia al pedido en diálogo con la prensa después del partido ante Boca. Reiteró sus ganas de volver, al igual que todos los hinchas, pero aclaró que debe hacerse de manera ordenada, sin menoscabar la economía del club.





Al ser consultado sobre las agrupaciones que organizaron el #Minuto11 – como fue denominada la movida en virtud de los 11 años que Godoy Cruz no juega en su cancha-, Mansur dijo: "No conozco a ninguna agrupación, con la comisión del Gambarte si hemos hablado".





Y dejó sentada su postura: "Con un buen proyecto, con tiempo y plata se puede volver al Gambarte. Es muy fácil que cualquiera de ustedes vaya y camine y vea qué tan rápido se puede hacer. El objetivo es volver en la medida que se haga de manera ordenada y el club no se menoscabe económicamente", aclaró.





"Hemos venido trabajando en silencio. No me dedico a hacer política con ninguna obra del club. Es cuestión de mirar 15 años para atrás muchachos. Uno está trabajando seriamente y responsablemente para que el club crezca", dijo seriamente.





Luego de ello, el dirigente se dedicó a tirar algunos palitos, aunque sin especificar sobre quién hacía referencia: "Si alguien quiere sacar ventaja personal con un micrófono, y bueno, qué querés que te diga. Yo no me dedico a destruir, sino a construir, y la gente que destruye me pasa por el costado. Los que quieren valerse de cuestiones que no corresponden y no tienen honorabilidad para ejercer nada porque cuando vos tenés un programa y un equipo de periodistas y tenés a todos en negro, después le andas buscando la vuelta. No me voy a poner a la altura de gente que no corresponde. Godoy Cruz está mucho más arriba que cualquiera de esta gente".