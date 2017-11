Lucas Alario dejó bien en claro el por qué de su enojo

El goleador de River Plate Lucas Alario, que fue reemplazado en el final de la victoria ante Talleres en Córdoba, aclaró este lunes que no se molestó por el cambio realizado por el director técnico Marcelo Gallardo, sino que se enojó consigo por no convertir.

"No me enojo cuando salgo, me enojo conmigo cuando no convierto. Nunca me voy a enojar porque el técnico decida que ingrese un compañero por mí, lo que sucedió fue que no me salieron bien las cosas en el partido y eso me dio bronca", explicó el ex Colón de Santa Fe, quien abandonó el campo de juego del estadio "Mario Alberto Kempes" con gestos de fastidio.

"Se ganó un partido importante que era necesario porque veníamos bien y había que confirmarlo en una cancha difícil. El rival tenía un entusiasmo grande, más por enfrentar a River, pero nosotros no nos desesperamos y por suerte pudimos convertir", declaró hoy al regresar el plantel de Córdoba.

"Creo que recién con las expulsiones de Talleres (Pablo Guiñazú y Fernando Godoy), sentimos que podíamos ganar el partido, porque tenemos jugadores que saben tener la pelota y jugar con espacios como Andrés (D´Alessandro) o Leo (Ponzio), hay que seguir por este camino".

El plantel riverplatense arribó al mediodía al Aeroparque Metropolitano "Jorge Newbery" y tendrá jornada de descanso para regresar a los entrenamientos mañana por la mañana en el predio de Ezeiza, de cara al partido de la tercera fecha ante San Martín de San Juan el domingo próximo en el Monumental.