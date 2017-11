Lo presentaron en San Lorenzo y causó revuelo por sus declaraciones

El delantero Gonzalo Bergessio fue presentado oficialmente este jueves como jugador de San Lorenzo y aseguró que su objetivo "es ganar algún título" con el equipo de Boedo.



"Vengo a competir sanamente y en colaborar en lo que más pueda con el equipo. Soy un delantero que me puedo adaptar y mi objetivo es tratar de ganar algún título. Estoy enfocado en eso y en colabora con los muchachos", indicó.



En una conferencia de prensa que brindó tras la práctica matutina, el futbolista manifestó: "Sentí el cariño de la gente a través de las redes sociales y, más allá de algún retorno fallido, la gente me trata con mucho cariño".



"Yo tengo un cariño por el club donde tuve un paso bueno y esperemos que este camino sea mejor que el anterior", señaló el delantero que comentó que usará nuevamente la casaca número 15.



Además reveló: "El club está organizado, es otro club prácticamente y eso es un placer para los jugadores y también para la gente. Lo que han hecho en estos últimos cinco años fue muy bueno y se ven los resultados".



"Estoy bien, vine preparado aunque me falta ritmo de partidos, pero el técnico puede contar conmigo", dijo Bergessio quien estaría en el banco de suplentes en el partido en el cual San Lorenzo recibirá el próximo sábado a Vélez por la tercera fecha del Torneo de Primera.