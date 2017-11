"Lo bueno es que van cuatro fechas y estamos a tiempo de volver al rumbo"

Godoy Cruz perdió ante Olimpo y dejo una imagen muy pobre. Siempre acostumbró a todos los hinchas tombinos a su fuerte carácter, y justamente eso fue lo que no se vio. Carente de actitud, el Expreso del Gallego Méndez jugará el próximo viernes ante Unión de Santa Fe, por la 5° fecha del Torneo de Primera División.

Rodrigo Rey, arquero del Tomba, fue contundente en sus declaraciones en Radio La Red Mendoza 94.1,

"Fue el partido que peor jugamos, no salió nada de nada de lo que queríamos hacer, por eso estuvimos lejos del resultado", sostuvo el "1" tombino.

"Como dijo Seba (Méndez), son partidos que uno no puede hacer análisis porque nunca estuvimos en juego, no lo disputamos, hicimos muy poco. Sirve para hacer una autocritica muy grande, ser conscientes de que tenemos que volver al rumbo que nos dio muchas cosas, con la fuerza de ir al frente, pase lo que pase", expresó el capitán.

"Me fui muy triste. Hacía mucho tiempo que no me pasaba, de sentir que nunca disputamos el juego. Lo mejor de todo es que van cuatro fechas y estamos a tiempo de volver al rumbo", finalizó el buen portero de Godoy Cruz.