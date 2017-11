Sebastián Méndez brindó su habitual conferencia de prensa en la previa del encuentro entre Godoy Cruz y Unión, a disputarse este viernes en el Malvinas Argentinas a partir de las 21.15, en uno de los adelantados de la quinta fecha del torneo de Primera.

En un marco de absoluta felicidad por la reciente noticia de la clasificación del Tomba a la Copa Libertadores 2017, el Gallego no pudo evitar hacer hincapié en los últimos episodios de malos entendidos y polémicas que hubo entre el entrenador y la prensa.

"Todo salió de una suposición de un periodista después de hablar conmigo", afirmó el DT respecto de los rumores sobre su supuesta salida del Expreso. "Fue una hipótesis. Si no conseguís resultados, tenés que irte. Pero yo confío en que esto se puede sacar adelante", aseguró.

"Esto tiene que ver con cuestiones políticas que a mí no me competen. Soy un empleado de Godoy Cruz y estoy orgulloso de serlo. Yo sí me hago cargo si el equipo juega mal, no quiero que se metan con mis jugadores", continuó Méndez, en clara alusión a lo sucedido el viernes pasado en cancha de Olimpo.

Tras la dura derrota, el Gallego explotó y surgieron nuevos rumores: "Mis declaraciones no fueron fuertes, fueron realistas. ¿Qué le voy a echar la culpa al árbitro, a la cancha?", aclaró.

Respecto del once para el partido ante el Tatengue, el técnico bodeguero expresó que "el equipo está más o menos confirmado", aunque cuando fue consultado por los titulares sentenció: "Está confirmado para mí".

De lo que se vio en el entrenamiento, se deduce que el Tomba presentaría cinco cambios respecto del equipo que cayó en Bahía Blanca. Se trata de los ingresos de Galeano, Cobos, González, Maxi Correa y Silva por Alvarado, Benítez, Carabajal, Andrada y Henríquez, respectivamente.

De esta manera, Godoy Cruz intentará revertir la pálida imagen que dejó en el último encuentro con: Rey, Abecasis, Viera, Galeano, Cobos, González, Pol Fernández, Maxi Correa, Silva, Ayoví y García.

Por último, Méndez hizo referencia a la gran noticia de la semana: "Es un orgullo que Godoy Cruz vuelva a estar en una copa internacional. Coronamos un semestre que, para mí, fue muy bueno y el mérito es del grupo".