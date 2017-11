La frase de Tevez que conmueve al mundo Boca

El delantero y capitán de Boca Juniors, Carlos Tevez, que este miércoles volverá a ser titular en el encuentro frente a Lanús por los octavos de final de la Copa Argentina de fútbol en Mar del Plata, sostuvo que existe la posibilidad de que se retire a fin de año.

Tevez, que volverá al primer equipo tras perderse los últimos dos encuentros por el torneo de Primera División por su expulsión ante Belgrano de Córdoba por insultar al árbitro Germán Delfino, enfatizó en diálogo con Fox Sports que "me hace feliz entrar a La Bombonera, jugaría toda mi vida con la camiseta de Boca. Pero retirarme a fin de año es una posibilidad, uno se cansa, aunque esto lo hablaré con mi familia".

Previamente, el Apache se refirió a su expulsión, la que lo dejó fuera del empate con Godoy Cruz de Mendoza (1-1) y la goleada sobre Quilmes (4-1), durante la conferencia de prensa que dio en el hotel Costa Galana de Mar del Plata.

"Siempre me toman de ejemplo, a veces para lo bueno y esta vez para lo malo. Por eso la sanción me la dio el periodismo, no el tribunal de disciplina", aseveró el 10.

Y agregó: "Cuando otros insultan a un árbitro y el juez no dice nada, nadie habla del tema. Quizás estuve bien expulsado, pero fueron injustas las tres fechas", consideró.

"A veces los árbitros tienen que ser más contemplativos con el jugador, aunque también es cierto que nosotros los volvemos locos", admitió Tevez.

Y cerró: "En el partido con Belgrano me pegaron fuerte de atrás, por eso reaccioné y me sacaron la amarilla. Lo que pasa que a veces no te cuida quien tiene que hacerlo. Los árbitros tienen que entender un poco más al jugador", opinó.

Tevez también habló sobre el partido contra Lanús y además respecto de la importancia de ganar la Copa Argentina, que clasifica para la Libertadores 2017.

"El cruce de mañana es importante, tanto para Boca como para Lanús (está clasificado para la Libertadores), Pero nosotros queremos ganar la Copa Argentina", enfatizó.

El 10 también se refirió a la chance que existe de que la Conmebol amplíe el cupo de clasificados para la Copa Libertadores 2017, algo que beneficiaría tanto a Boca como a River, que ocupan el primer y segundo lugar en el ranking de la Conmebol.

"La verdad es que no pensamos en eso, sería un error hacerlo. Tenemos la cabeza en el partido de mañana y en ganar la Copa Argentina para jugar la Libertadores", sentenció.

Tevez, por último, minimizó los títulos que ganó recientemente River Plate y criticó la falta de organización que reina en el fútbol argentino.

"Cuando nosotros ganamos la Copa Argentina pasada nadie hizo tanto quilombo, pero ahora si no lo hacemos sería el fin del mundo. Tenemos que mantenernos ajenos a eso", explicó.

"La organización en Argentina está mal. Esto no es culpa ni de Boca ni de Lanús, ni de otro equipo. En Europa se sabe seis meses antes el programa de partidos de todas las competencias. Acá eso es imposible", finalizó.

