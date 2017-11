Insólito: pidieron jugar de local en la cancha de su eterno rival

Estudiantes no podrá jugar en la sexta fecha como local en el Estadio Ciudad de La Plata, debido a la presencia de la banda de rock estadounidense Aerosmith en la segunda semana de octubre, y para recibir a Rosario Central decidió pedir formalmente la cancha de Gimnasia, tema que será tratado en Comisión Directiva del 'Lobo'.

En una nota firmada por el presidente Sebastián Verón se realizó el pedido, donde se solicitó el alquiler del Juan Carmelo Zerillo, y si bien desde la entidad 'tripera' aún no existieron voces oficiales la solicitud sería denegada, con el argumento de que el campo de juego sería "resembrado en esa semana".

Verón manifestó que "decidimos hacer un pedido formal, a través de una nota, porque la vez anterior se nos dijo que había sido solamente una conversación".

"Entonces ahora lo hicimos de esta manera y aguardamos una respuesta. Esto debería ser algo normal, porque ya hemos jugado ahí, como ellos lo han hecho en algún momento en nuestra cancha", agregó el máximo directivo de la entidad 'albirroja'.

"Podemos pensar distinto en muchas cosas y eso no nos tiene que convertir en enemigos. Debemos competir deportivamente, como lo haremos el domingo y después cada uno sigue su camino", enfatizó el presidente Pincha.

El pedido se hizo en esta semana previa al clásico del domingo, porque desde Estudiantes sostienen que necesitan una respuesta con tiempo, porque si no hay que buscar otro escenario y "la intención es no ir a Arsenal como en las últimas oportunidades", se dijo.

Además Verón habló del Comité Regularizador de la AFA y afirmó que "las cosas no se están haciendo de la mejor manera. No hay diálogo, nadie consulta nada y los clubes parecemos ajenos a lo que pasa en la AFA. Es una lástima, porque no es la forma de arreglar las cosas. El tema de la Súperliga se sigue hablando y veremos en qué termina todo", puntualizó.