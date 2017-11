Independiente visita a Quilmes, con la intención de seguir victorioso

El partido, por la tercera fecha del certamen de Primera División, se jugará en el estadio Centenario de la ciudad de Quilmes, desde las 18, con el arbitraje de Mariano González y televisado por Canal 13.



El historial es todo para Independiente ya que tras 55 partidos, ganó 32 contra apenas 8 de Quilmes más 15 empates. Además, hace 12 cotejos que los quilmeños no le ganan al Rojo.



Independiente recibió un duro golpe al quedar al margen de la Copa Argentina ante Defensa y Justicia, en la primera de las chances de alcanzar un lugar en la Copa Libertadores de 2017 y nada menos que en el debut en competencias oficiales del entrenador e ídolo de los hinchas Gabriel Milito.



Tras esa derrota, el clima se enrareció en la parte roja de Avellaneda, no sólo por el inesperado revés sino además por ciertas declaraciones de Milito sobre el plantel "corto" con el cual tendría que trabajar, recordando varias frustradas negociaciones por refuerzos como en los casos de Mariano Andujar, Jonathan Schunke y Pablo Pérez.



Pero la actualidad y el estado de ánimo que rodea al fútbol varía tanto como los partes meteorológicos, y la insatisfacción de los hinchas por los malos resultados es hoy pura alegría luego de haber iniciado el certamen de Primera con las victorias ante Belgrano (1-0 en Córdoba) y Godoy Cruz (2-0 de local) y el haber eliminado a Lanús, actual campeón argentino, en la Copa Sudamericana.



Hasta el enojo de Milito con la dirigencia, quedó de lado con la trabajosa llegada al club de Maximiliano Meza, proveniente de Gimnasia y Esgrima La Plata, luego de abonar 2.100.000 dólares por el 70 por ciento del pase. Un buen refuerzo.



Los resultados positivos de Independiente se concretaron con algunas convincentes actuaciones como las de Jorge Figal, Nicolás Tagliafico, Martín Benítez, Emiliano Rigoni, Diego Vera y el juvenil Ezequiel Barco, entre los destacados.



Ahora comienza la presión por el certamen internacional y la semana próxima recibirá a Chapecoense, de Brasil, y Milito quiere que su "corto" plantel no sea presa del cansancio y de las lesiones, por ello jugará con un equipo alternativo.



Además, este torneo de Primera División tendrá un receso veraniego que permitirá recuperar las energías y jugarse a pleno en una lucha por los puestos de vanguardia en el primer semestre de 2017, mientras que la Copa Sudamericana es de pronta resolución.



Por eso, para Milito planea varias modificaciones y en un principio saldrían del equipo Víctor Cuesta, Gustavo Toledo, Emiliano Rigoni, Jorge Ortiz, Diego Rodríguez y Diego Vera, e ingresarían Hernán Pellerano, Damián Martínez, Julián Vitale, Juan Sánchez Miño, Germán Denis y Lucas Albertengo.



Quilmes está iniciando una temporada que se presenta para sufrir. Serán cuatro los descensos que determinará este certamen y el equipo sureño apenas supera en promedio a Sarmiento (divide por dos campañas), Olimpo, Temperley (dos torneos), Atlético de Rafaela y Talleres (no divide).



Además, Quilmes, que tiene como entrenador a Alfredo Grelak, vive una complicada situación económica que tuvo como punto más comprometido la deuda para con el plantel, además de una enorme limitación a la hora de lograr refuerzos en el mercado de pases.



Los 'Cerveceros' debutaron cayendo en su estadio ante Newell's y sumaron su primer punto en la visita a Huracán igualando 1-1, pero la racha de seis cotejos sin ganar con tres unidades sobre las últimas 18 hundieron aún más al equipo en la temida tabla de promedios. De todas maneras, en principio Grelak quedó conforme con el último rendimiento del equipo y repetirá la formación.

