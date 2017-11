Huracán y Quilmes buscan su primera victoria en el campeonato

Huracán, con el debut del centrodelantero Jerónimo Barrales, será local este viernes por la noche ante Quilmes, en un encuentro por la segunda fecha del campeonato de Primera División, en el que ambos comenzaron con reveses ante Godoy Cruz de Mendoza y Newell's Old Boys de Rosario, respectivamente.

El partido se jugará en el estadio Tomás Adolfo Ducó, desde las 21.15, con el arbitraje de Héctor Paletta y transmitido por la TV Pública.

El Globo y el Cervecero perdieron sus respectivos partidos en el debut y buscarán su primer triunfo para no empezar a mirar de reojo el promedio para determinar los cuatro descensos.

Huracán tratará de aprovechar la condición de local para recuperarse de la derrota por 1-0 en tierras mendocinas, por esa razón, el entrenador Eduardo Domínguez dispuso el debut del centrodelantero Jerónimo Barrales, que vuelve al club tras su paso en la temporada 2012-13 cuando el equipo jugaba en la B Nacional. Irá en lugar del mediocampista Lucio Compagnucci.

Barrales, quien llegó la semana pasada como una de las opciones para cubrir la partida del goleador Ramón Wanchope Abila, estará desde el inicio pese a que tuvo pocos entrenamientos con sus compañeros de equipo.

Asimismo, Nicolás Romat, otro de los refuerzos que llegaron para este certamen, ingresará en lugar de Carlos Araujo como lateral derecho.

La novedad en la lista de convocados es el regreso del volante Mariano González, quien luego del encuentro por Copa Argentina ante Central Córdoba sufrió diversas molestias que no le permitieron estar en plenitud para los partidos con Belgrano de Córdoba, por el mismo torneo, y frente a Godoy Cruz.

Quilmes, que en el estreno cayó ante Newell´s (1-0), buscará abstraerse de la crisis institucional (convocatoria de acreedores más la expulsión como socios del ex presidente Andrés Meiszner) para encaminar su campaña deportiva.

El técnico Alfredo Grelak no confirmó el once inicial, pero según lo que se pudo ver en los últimos entrenamientos, no haría demasiadas variantes en relación a la derrota con los rosarinos.

Matías Escobar ingresaría en lugar de Hernán Da Campo, mientras que el delantero Cristian García, que durante el receso por las Eliminatorias Sudamericanas se recuperó de una contractura en el bíceps femoral derecho, podrá estar ante el elenco de Parque Patricios.



Probables formaciones

Huracán: Marcos Díaz; Nicolás Romat, Martín Nervo, Federico Mancinelli y Ezequiel Garré; Matías Fritzler y Mauro Bogado; Alejandro Romero Gamarra, Daniel Montenegro y Julio Angulo; Jerónimo Barrales. DT: Eduardo Domínguez.

Quilmes: César Rigamonti; Gastón Bottino, Diego Colotto, Matías Sarulyte y Matías Orihuela; Fernando De La Fuente, Matías Escobar, Maximiliano González y Enzo Acosta; Facundo Coria; Cristian García. DT: Alfredo Grelak.

Arbitro: Héctor Paletta.

Estadio: Tomás A. Ducó.

Hora de inicio: 21.15 (Televisión Pública).