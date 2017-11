Gimnasia buscará la recuperación ante Arsenal

Embed

Gimnasia y Esgrima La Plata, envuelto en un clima tenso entre su entrenador Gustavo Alfaro y la dirigencia, buscará la recuperación de su anterior derrota como local ante Atlético de Rafaela cuando visite a Arsenal, que viene golpeado por su eliminación de la Copa Argentina, en uno de los partidos que completarán la cuarta fecha del campeonato de Primera División.

El encuentro se disputará en el estadio Julio Humberto Grondona de Sarandí, desde las 19, con Silvio Trucco como árbitro y televisación de DxTV y Crónica TV.

Gimnasia, con dos victorias y una derrota, tiene seis puntos, mientras que Arsenal, con dos caídas y un empate, apenas suma una unidad.

El 'Lobo' platense no atraviesa su mejor momento, pues su crisis económica forzó la salida del mediocampista Maximiliano Meza a Independiente, lo que provocó reclamos de parte de Alfaro a la Comisión Directiva. Para peor, en el último partido como local, el equipo cayó ante Rafaela (1-0), que lucha por no descender.

Para este partido, previo al clásico con Estudiantes, el técnico probó algunas variantes y, la que más llamó la atención, fue la salida de la formación titular del delantero Franco Niell, goleador del equipo con dos tantos, para el ingreso de Nicolás Ibáñez.

Alfaro también planea incluir a Nicolás Mazzola en lugar del lesionado Pablo Vegetti, en tanto que Sebastián Gorga ingresará como lateral derecho por Ezequiel Bonifacio, mientras que Dardo Miloc sustituirá al expulsado Daniel Imperiale y Sebastián Romero será el reemplazante de Darío Bottinelli.

Por su parte, Arsenal llega a este encuentro golpeado tras la eliminación en octavos de final de la Copa Argentina a manos de River Plate (1-0), pero no tiene tiempo para lamentos ya que no viene con buen andar en el certamen y necesita sumar para no empezar a mirar de reojo el promedio del descenso.

Pese a que no confirmó el equipo titular, el director técnico, Sergio Rondina, tras evaluar la condición física tras el partido en San Juan, pondrá en cancha lo mejor que tiene a disposición porque ya no puede resignar más puntos.

= Probables formaciones =

Arsenal: Fernando Pellegrino; Luciano Vella, Leandro Marín, Jonathan Bottinelli y Claudio Corvalán; Renso Pérez, Franco Bellocq; Franco Fragapane, Gabriel Sanabria y Gonzalo Bazán; y Julio Rodríguez. DT: Sergio Rondina.

Gimnasia LP: Alexis Martín Arias; Sebastián Gorga, Manuel Guanini, Christian Ramos y Lucas Licht; Ramiro Carrera, Luciano Perdomo, Dardo Miloc y Sebastián Romero; Nicolás Ibáñez y Nicolás Mazzola. DT: Gustavo Alfaro.

Árbitro: Silvio Trucco.

Estadio: Julio H. Grondona.

Hora de inicio: 19, por DxTV y Crónica TV.