Fernando Zuqui, ex capitán de Godoy Cruz, es uno de los candidatos a remplazar al suspendido Carlos Tevez en el partido del domingo y señaló: "Ojalá me toque estar. Si me toca jugar por afuera o por adentro, trataré de hacerlo de la mejor manera".



"El que está en lugar de Tevez debe dar todo para el equipo. Es un jugador muy importante, hay que remplazarlo entre todos. Ojalá lo podamos tener pronto", dijo Zuqui tras el entrenamiento en Casa Amarilla.

Respecto al partido ante Godoy Cruz, el volante dijo: "Va a ser algo muy especial enfrentar a mi ex equipo, más que nada porque hace poco que me fui. Tenemos una motivación muy grande. Sabemos que cada torneo que juguemos con esta camiseta lo tenemos que pelear".



Sobre el último triunfo ante Belgrano, el mendocino dijo: "Venimos de una gran victoria, la necesitábamos por lo anímico", al tiempo que se refirió a su salida del equipo titular: "Uno siempre espera jugar pero si no es así hay que apoyar desde afuera. Tenemos un plantel amplio con grandes jugadores y sabemos que tenemos que dar lo mejor. Estoy muy contento en Boca, y queremos seguir progresando día a día".