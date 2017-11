Fernando Zuqui será protagonista excluyente del partido del domingo entre Godoy Cruz y Boca. Para tranquilidad de los hinchas del Expreso, el ex capitán aseguró que "no le gritaría un gol al Tomba".

El reconocido volante mendocino, que hoy defiende los colores xeneizes, brindó una entrevista a Canal Siete en la previa del encuentro que se jugará en el Malvinas, válido por la tercera fecha del torneo de Primera.

"Va a ser un partido muy especial, porque me enfrento a un equipo en el que hace un par de meses viví muchas cosas lindas. Me voy a reencontrar con toda la gente en el estadio, gente a la que le tengo mucho cariño", fueron las palabras de Zuqui respecto del particular enfrentamiento que tendrá desde su llegada al club de la Ribera.

"Este fue un paso muy importante en mi carrera y llegó en un momento muy lindo. Estoy muy agradecido a Godoy Cruz y se que va a ser una emoción enorme, algo soñado, porque la gente del Tomba me ha demostrado mucho cariño. Voy a tener una emoción muy grande", aseguró.

"Son muchos sentimientos encontrados, pero uno es profesional y hoy defiendo una camiseta muy importante, tengo que tomarlo de otra manera", señaló el mediocampista de Luján.

Al ser consultado sobre un posible gol al Tomba, Zuqui afirmó: "No lo festejo, por respeto a la gente, porque es un club que me dio muchísimo", aunque deseó que su actual equipo se quede con el triunfo el domingo. "Hoy defiendo la camiseta de Boca. Ojalá tengamos un gran partido y consigamos la victoria", sentenció.