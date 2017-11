Expulsión, maltrato y golpazo para Méndez

Sebastián Méndez, entrenador de Godoy Cruz, la pasó pésimo en Avellaneda. No fue la noche de su equipo y mucho menos la suya ante Independiente.

El DT del Tomba debió ver el partido, primero en el túnel y luego desde el palco, debido a la expulsión que decidió Darío Herrera, como sanción por la demora del equipo a la cancha en la previa del encuentro.

El problema mayor surgió al término del partido cuando Méndez quiso ingresar al vestuario visitante. El entrenador del Expreso, que había sido ubicado en el palco luego de que el Jefe del operativo de Seguridad lo echara del túnel, debió esperar 25 minutos detrás de una reja a que toda la tribuna local fuese desocupada para recién ahí volver al vestuario para charlar con sus dirigidos.

Para colmo de males, re caliente por la situación, Méndez ingresó rápidamente a la zona mixta y se golpeó con una puerta que estaba cerrada.

Luego de unos minutos, el entrenador de Godoy Cruz contó, molesto, qué fue lo que pasó: "No creo que un club como éste deba tener esta dirigencia. Es lamentable".

"El resultado no tiene nada que ver porque nos ganaron bien pero lo de la dirigencia de Independiente es lamentable. Se supone que tienen que tener un poco de amabilidad y me dejaron esperando encerrado 20 minutos. Me echó el Jefe del operativo y la dirigencia me dejó encerrado 20 minutos en una actitud que no entiendo. En Mendoza nosotros siempre tratamos bien a todos", dijo caliente el DT.

"El árbitro lo pondrá en el informe. Es una falta de respeto que no me había pasado nunca pero no me deja de sorprender", agregó Méndez sobre la insólita situación.

"No entiendo el maltrato y es despreciable. No me había sucedido nunca pero es un poquito más de lo que vemos todos los días. Me trataron con mucha soberbia", cerró el técnico del Expreso.