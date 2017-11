En Boca le dieron la espalda a Tevez

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, dijo este lunes por la tarde que Carlos Tevez "no quiso putear al árbitro, entiendo su enojo, pero (Germán) Delfino estuvo bien y la decisión que tomó fue correcta", al opinar sobre la expulsión del capitán e ídolo xeneize en el partido que el domingo Boca le ganó a Belgrano por 3 a 0 en la Bombonera.

Después de tomarse una semana de licencia, Angelici retomó sus funciones como titular del club de la Ribera, y señaló que "Tevez está volviendo a ser el de antes. Tenemos que valorar a jugadores como él que regresan para jugar en el fútbol argentino. Carlitos resignó mucha plata para volver a Boca".

El dirigente estuvo en el estadio observando el encuentro y consideró que "fue un lindo gol el de Carlitos. Lamentablemente luego pasó la expulsión, pero creo que Delfino estuvo bien", sostuvo en declaraciones a la radio AM 1050.

"Acá se pone en duda a los ídolos y por eso dudan en volver a la Argentina. Estoy muy contento de tener a Tevez, es el emblema del equipo. Pudo quedarse en Europa ganando mas dinero y tranquilidad. Tenemos que empezar a cuidar un poco y valorar a un jugador como Tevez que vuelva al fútbol argentino", agregó Angelici.

En tanto, hoy trascendió que Tevez puede recibir "un mínimo de tres fechas de suspensión", de acuerdo con lo estipulado en el artículo 185 del Reglamento de Transgresiones y Penas de la AFA, indicó un miembro del Tribunal de Disciplina.

El informe de Delfino, según pudo averiguar Télam, afirma que el "Apache" dijo "sos un cagón, la c... p... de tu hermana". El primer agravio se considera para el reglamento un "término descomedido", mientras que el segundo -al ser un insulto- es para un mínimo de tres fechas.

La fuente consultada por Télam informó que Tevez "será citado mañana a las 18 a declarar" y dejó en claro que "la sanción que se le aplicará será la que corresponda", sin contemplar la importancia del jugador ni del equipo. El Tribunal de Disciplina está presidido por el escribano Fernando Mitjans y la sanción se conocerá el jueves.

El reglamento de Transgresiones y Penas estipula una "suspensión de tres a doce partidos, al jugador que provoque de palabra o actitud al árbitro, discuta en tono violento, ofenda o insulte, se mofe o burle de palabra, gesto, actitud, ademán equívoco; hacerle ademanes obscenos o injuriosos, manosearlo o tironearlo de la ropa o inferirle cualquier otro agravio".

Tevez recibió la tarjeta roja a los 32 minutos del primer tiempo cuando le recriminó a Delfino la amarilla que la había mostrado en el instante previo por una fuerte entrada sobre el defensor de Belgrano Cristian Lema. Cuando se retiraba de la jugada, profirió el insulto que también registraron las cámaras de la TV.

En otro orden, Angelici elogió hoy la actuación de Boca en la goleada ante el "Pirata" cordobés. "Fue el mejor partido de la era Guillermo. Me gustó el equipo. Y Pablo Pérez, por ejemplo, jugó un gran encuentro".

"El equipo se aguantó con un hombre menos y en el segundo tiempo se jugó mejor. Los diez jugadores que quedaron pudieron no sólo mantener el resultado, sino que estiraron la diferencia. Tenemos un buen plantel y buen cuerpo técnico, pero como digo siempre, campeón sale uno solo", añadió.

En cuanto a Ricardo Centurión, Angelici dijo que "voy a hablar con el jugador, no quise hacerlo antes del partido. Los jugadores son de Boca las 24 horas y eso le dije al cuerpo técnico. No sirve multarlo económicamente a Centurión, pero no tiene que volver a suceder".