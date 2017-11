El Morro tiene sed de revancha

Omar Alberto Romero

romero.omar@diariouno.net.ar



El Morro Santiago García es un gran referente en Godoy Cruz por todo lo que representa para el plantel. El delantero no ve la hora de enfrentar a Boca.



El miércoles festejó su cumpleaños número 26 con sus compañeros y después de la práctica, habló del choque del domingo con el Xeneize. "Va a ser un partido lindo para jugar. Creo que será de ida y vuelta, con un buen marco. Queremos darles una alegría a los hinchas del Tomba", anticipó el goleador uruguayo.



–Volverás a jugar con Jaime Ayoví, tu socio en el ataque...

–Es bueno que pueda volver. Lo importante es que puedan volver varios jugadores que estaban suspendidos y el técnico pueda contar con todos para el domingo.



–¿El jugador se prepara de una manera diferente cuando enfrenta a un equipo grande del país?

–Siempre que jugás con un equipo de los poderosos la semana es diferente y salís con mucha motivación a la cancha. Jugar contra Boca es una motivación extra y queremos darle una alegría al hincha de Godoy Cruz.



–¿En qué les cambia que no juegue Carlos Tevez?

–Sabemos lo que representa Carlos, pero Boca tiene un buen equipo y es un plantel que tiene mucho recambio. Tenemos que corregir algunos errores y estar concentrados para mostrar nuestro potencial y poder ganar el partido.



–Será un partido especial por el entorno que se va a vivir por la presencia de ambas hinchadas?

–Es muy lindo que el domingo pueda ir a la cancha el público visitante. A mí no me gusta mucho ir a jugar de visitante y levantar los brazos para nuestra gente que nos está mirando por la televisión. No hay nada más lindo en el fútbol que jugar con las dos hinchadas.