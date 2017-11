El Mellizo se lamentó por la falta de su máxima figura

El DT de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, admitió que su equipo sintió "la ausencia" del suspendido Carlos Tevez en el empate 1-1 ante Godoy Cruz, pero señaló que tuvieron "opciones" para ganar el partido válido por la tercera fecha del torneo local.

"Sentimos la ausencia de Tevez, aunque (Ricardo) Centurión lo reemplazó bien, pero vinimos a ganar y tuvimos opciones para llevarnos los tres puntos", señaló Barros Schelotto en rueda de prensa una vez finalizado el encuentro.

"Tuvimos tres o cuatro veces para salir en ataque y fallamos en el mano a mano, no definimos bien y no pudimos convertir las que tuvimos. En líneas generales el empate fue justo, pero cuando hicimos el gol pudimos haberlo definido. Ojalá nos sirva el punto si le ganamos a Quilmes en la próxima fecha", manifestó el "Mellizo".

Para Barros Schelotto, Boca jugó "bien defensivamente" y registró la jugada del gol de Godoy Cruz como la única falla.

"El equipo tuvo más pelota y fútbol con el ingreso de (Fernando) Zuqui, pero son situaciones del partido. Jugamos contra un rival que estuvo en la pelea en el campeonato anterior. No es fácil jugar en el interior y hoy el partido fue trabado, físico y parejo; podíamos haberlo definido, pero erramos los goles", se lamentó una vez más Barros Schelotto.

Por su parte, el autor del gol de Boca, el defensor Gino Peruzzi, opinó que el partido ante Godoy Cruz fue "parejo" y también se lamentó por el resultado en el estadio Malvinas Argentinas.

"Tuvimos dos o tres situaciones claras, y ellos en una jugada que parecía que no pasaba nada, nos agarraron mal parados y perdimos dos puntos. No repetimos lo que hicimos contra Belgrano, pero tampoco fue un mal partido. Ellos propusieron el pelotazo al nueve, nosotros manejamos la pelota, tuvimos situaciones, pero no lo aprovechamos", indicó Peruzzi.

El ex defensor de Vélez también se refirió al partido de Boca sin su máxima figura, Carlos Tevez: "el equipo estuvo bien, tenemos que seguir adelante sin él, es complicado reemplazarlo, significa mucho para nosotros, pero si hacíamos el segundo nadie iba a decir nada".

Por último, el volante Andrés Cubas señaló que Boca mereció "llevarse los tres puntos" a Buenos Aires, pero que "en un descuido" sufrieron el empate. "Nos servirá para aprender", remató el volante central de Boca.