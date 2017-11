El Gallego Méndez rompió el silencio

Fue una semana agitada para Godoy Cruz. No tanto por la derrota ante Independiente en sí, sino por los rumores que se generaron en torno a ella. El principal protagonista, Sebastián Méndez, rompió el silencio.

Luego de suspender la conferencia de prensa que iba a brindar este viernes tras la práctica en el Malvinas, el Gallego habló en Radio Jornada y expresó su malestar.

"No me gustó que se generaran rumores sobre mi salida si había un mal resultado ante Boca", arrancó diciendo el DT del Tomba tras lo que se dijo en la semana de que una caída ante Boca derivaría en su renuncia.

"No me gusta que se metan con mis jugadores ni con el club, no lo voy a permitir", dijo en LTA muy enojado. "Yo esperaba una semana más tranquila para charlar con los medios mendocinos y no se dio", fueron las palabras de un decepcionado Méndez.