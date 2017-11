Declaraciones que duelen: Méndez disparó con todo tras la derrota

Godoy Cruz cayó humillado en manos de Olimpo, que le ganó 3 a 0 en el arranque de la cuarta fecha del torneo de Primera, y Sebastián Méndez fue contundente.

Tras la derrota del Tomba, el técnico no intentó buscar explicaciones y se sinceró: "Evidentemente hicimos el peor partido. Estoy preocupadísimo", disparó.

"Todos los partidos valen tres puntos, es así de simple. No tiene que ver con lo que hizo Olimpo, sino con lo que no hicimos nosotros", fueron las palabras del Gallego a la prensa presente en Bahía Blanca.

"Trabajaremos en la semana para ver cómo solucionar esto. Hay que hacer un análisis bien crítico y tratar de olvidar esto, que fue pésimo", agregó.

Respecto de cómo encarará la semana, pensando en el próximo encuentro ante Unión, Méndez analizó: "Trabajaremos, hablaremos y buscaremos la vuelta. Y si no hay vuelta, no la hay. Si esto no arranca tomaré decisiones", expresó – en caliente – dejando la puerta abierta a una posible renuncia.

"No le estoy encontrando la vuelta y me duele. Lo de hoy me da vergüenza. Lo que queda es pedir disculpas a la gente de Godoy Cruz, no queda otra", se lamentó.

"No generamos situaciones ni siquiera once contra diez. No se puede jugar tan mal al fútbol. No se puede rescatar absolutamente nada", concluyó el DT, claramente decepcionado