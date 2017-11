De enganche a lateral

Omar Alberto Romero

romero.omar@diariouno.net.ar

El defensor de Godoy Cruz Marcelo Benítez se ha ganado un lugar en el equipo. El lateral, que llegó de Defensa y Justicia, está muy entusiasmado con el arranque que ha tenido el Tomba.





Es un polifuncional que empezó jugando de enganche y hoy se destaca jugando de "3".

"En la previa es un partido lindo para jugar contra Independiente, a los dos equipos nos gusta jugar al fútbol. Se nos vienen dos partidos bravos, contra Independiente y Boca", dijo el Cholo.





–¿Cómo imaginas el partido con el Rojo?

–Para nosotros es una linda prueba, tenemos que salir a presionarlos y nos dejarlos jugar. Hay que estar atentos, ellos tiene jugadores que saben mucho con la pelota.





–Sos de esos laterales que pasan mucho al ataque...

–Sebastián Méndez nos da mucha libertad a mí y a Luciano Abecacis para que nos proyectemos al ataque, y a la hora de marcar tenemos que tener el cuchillo entre los dientes.





–¿Te gusta más marcar o salir jugando ?

–Me gusta más proyectarme. Marcar no me gusta mucho, pero como defensor lo tengo que hacer.





–¿Siempre jugaste de lateral por izquierda?

–Jugaba de enganche y por circunstancias terminé de tres y me tuve que adaptar a la marca, que es lo que más me costaba. Hace como tres años que vengo jugando en esta posición y me adapté bastante bien.





–¿Qué opinas del retorno de los hinchas visitantes?

–Sería muy lindo que vuelvan. Para el jugador de fútbol no hay nada mejor que entrar a una cancha y ver a los dos hinchadas. Sería muy bueno que las familias vuelvan a la canchas y que disfrutemos de este deporte, el más lindo de todos.