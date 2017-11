¿Con quién se calentó el Monito Silva?

Facundo Silva fue reemplazado a los 31 minutos del segundo tiempo y su cara de enojo generó dudas en los espectadores: ¿se enojó con Sebastián Méndez por el cambio? Tanto el jugador como el entrenador fueron consultados por la prensa al respecto al finalizar el encuentro y los dos aclararon los tantos. "Facundo es un jugador que siempre quiere estar. Conmigo o con él mismo se pueden enojar. No vengo con un látigo ni vengo a decir que mando. Si veo algo desubicado lo charlo en la semana pero no es el caso y no me pareció para destacar. De hecho fue el primero en abrazarme en el gol de Correa", relativizó Méndez en conferencia de prensa. "Si salió molesto, lo entiendo. Yo también fui jugador y a nadie le gusta salir. Facundo sabe lo importante que es para el grupo", aclaró el DT.







Sin embargo, el Monito despejó todas las dudas y advirtió que nada tuvo que ver el técnico con su molestia: "Yo me enojo con el árbitro no con el técnico por el cambio. Parece que a los jugadores de Boca no se los puede tocar, la próxima vez los vamos a marcar a un metro para que el árbitro se vaya contento". Duro.





Conferencia Salida de Silva



Labor desde el estadio: Laura López.