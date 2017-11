Bianchi fue clarito: ¿se pone el buzo de DT en Vélez Sarsfield?

Carlos Bianchi desestimó este lunes por la noche la posibilidad de retornar como entrenador de Vélez Sarsfield, al advertir que en el presente disfruta de sus afectos, "mis nietos y los viajes", dijo, al referirse a lo que no pudo hacer mientras se desempeñaba como DT.



"Tengo 67 años; estoy disfrutando de mi familia, mis nietos y de los viajes. Hay que aprovechar que todavía podemos agarrar la valija!!", expresó el laureado director técnico, campeón con la institución de Liniers en la Copa Libertadores e Intercontinental, ambos en 1994.



Ante la salida de Christian Bassedas (presentó su renuncia tras el 0-3 del sábado con Racing), la dirigencia velezana pensó en la posibilidad de que el ídolo volviera a la conducción técnica, algo que él mismo había alentado tiempo atrás, cuando -a su juicio- la entidad de Liniers "me necesite".



"Estamos en un muy buen momento con mi mujer (Margarita). Estoy tratando de dirigir desde mi casa y no puedo. ¡Es una cosa increíble", ironizó Bianchi, quien asistió a la presentación de un libro que rememora su gesta en Boca Juniors, donde también logró tres Copas Libertadores (2000, 2001, 2003) y dos Copas Intercontinentales (2000, 2003).



"Estoy tratando de disfrutar lo que no pude disfrutar en su momento", sostuvo el entrenador que fue figura también como delantero en la institución velezana.



Inclusive, el DT contó una infidencia acerca de un llamado telefónico que recibió horas atrás, consultándolo respecto de si tenía pensado aceptar la eventual propuesta de Vélez.



"Me llamó una persona de 45 años y me preguntó 'Carlos, va a seguir trabajando?", relató Bianchi.

"Usted qué va a hacer a los 67 (años) repregunté", dijo el DT, que desde el otro lado de la línea telefónica escuchó la contestación que pretendía escuchar: "No, yo estaré jubilado".

Entonces, Bianchi le tiró a su interlocutor la frase que remarca que permanecerá fuera del mundo del fútbol: "Y usted pretende que yo trabaje?".