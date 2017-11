Basta de esperar: Godoy Cruz finalmente jugará la Libertadores

Embed Por la modificación de la Libertadores 2017, Godoy Cruz jugará por tercera vez la competencia. Fase de grupo, Argentina 4. #DECOPASOTRAVEZ pic.twitter.com/fFZ95MVcPK — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) 28 de septiembre de 2016



Sin quererlo, el martes fue un día con buenas noticias para Godoy Cruz y sus hinchas. Es que los cambios efectuados por la Conmebol en la Copa Libertadores lo beneficiaron y lo dejaron clasificado para la edición 2017 del torneo continental.El Tomba dependía de lo que sucediera con Belgrano e Independiente en la actual Copa Sudamericana, ya que si uno de los dos era campeón obtenía uno de los cupos de Argentina en la Libertadores. Pero si no lograban el título, el que jugaba la Copa más importante del continente sería Godoy Cruz, que había perdido el partido repechaje con Estudiantes de La Plata.Pero se agregó un cupo más para el campeón de la Sudamericana, por lo que el Tomba ocupará una de las cinco plazas que tiene Argentina, y Belgrano o Independiente, en caso de ganar la Sudamericana, tendrán su lugar por otro lado.Hay que recordar que los clasificados por nuestro país a la Libertadores son Lanús, San Lorenzo y Estudiantes. A ellos se les sumará el campeón de la Copa Argentina (irá al repechaje) y Godoy Cruz, que entrará directamente en la fase de grupos.La de 2017 será la tercera participación del Expreso en la Libertadores, luego de haberla jugado en 2011 y 2012.En la primera compartió el grupo con Peñarol, Independiente y Liga de Quito, mientras en la segunda jugó otra vez contra el conjunto uruguayo, Universidad de Chile y Atlético Nacional de Medellín, el actual campeón.Pero la participación internacional del Tomba no se termina ahí, ya que también jugó dos veces la Copa Sudamericana.En 2011 eliminó a Lanús y luego perdió con Universitario de Perú, mientras en 2014 no pasó la primera llave al ser derrotado por River Plate, quien finalmente sería el campeón de ese torneo, el primero en el exitoso ciclo de Marcelo Gallardo.Resta la confirmación, pero los tombinos ya empiezan a festejar.

"El cambio estaba previsto y era la idea que había. Van a invitar a algunos clubes. Igual vamos a ver cómo termina de resolverse todo", agregó José Mansur, presidente de Godoy Cruz a Radio Nihuil.

"Desde el punto de vista institucional es buenísimo. Siempre esto genera una inversión en el plantel. Es una alegría del punto de vista deportivo para los hinchas. Seguir subiendo escalones en la historia me pone muy bien", confesó el dirigente.



juego.jpg

Su postura por el paro en el ascenso

"Entiendo todos los problemas, pero no estoy de acuerdo. Cuando uno empieza un proceso nuevo, hay que apoyarlo a pesar de los problemas. No deja de estar politizado el fútbol y es la realidad. Hay gente que está pensando de a aquí a dos años y no en el hoy", explicó Pepe Mansur.

Todo listo para jugar ante el Tatengue

Godoy Cruz afrontará su quinta presentación en el torneo de Primera, el próximo viernes, desde las 21.15, ante Unión en el Malvinas Argentinas.

Además, el Tomba aguarda por el partido ante San Lorenzo, por octavos de final de la Copa Argentina. Seguramente este cruce se dispute el segundo fin de semana de octubre, en cancha de Racing, Lanús o Mar del Plata, como posibles escenarios.