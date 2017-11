El árbitro Jorge Baliño, que cobró un polémico penal para Atlético Tucumán, que le ganó por 3-1 a Arsenal el partido correspondiente a la segunda fecha del torneo jugado en Sarandí, por supuesta mano del volante Franco Bellocq y que luego el arquero Fernando Pellegrino le contuvo a Cristian Menéndez, dijo que la jugada "se enmarca en la nueva regla".



Baliño señaló que "es una jugada discutible", y explicó que "con las nuevas reglas fue penal, porque la pelota pegó en el cuerpo de Bellocq cuando se estaba cayendo y después rozó en el brazo y cortó el pase hacia un jugador de Atlético Tucumán".



"El jugador me discutía que le pegó sin intención" continuó Baliño, y aclaró que "es posible que no la haya tenido, pero la nueva regla no mide la intención sino que si impide el avance del equipo adversario hay que cobrar penal".



Baliño contó que gente de Arsenal "me acercó el video de la televisión al vestuario, donde decían que no era penal, y les expliqué la sanción", comentó.





Video de La Gaceta: