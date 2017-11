Atlético Tucumán-Estudiantes, duelo de dos con altas aspiraciones

Atlético Tucumán y Estudiantes, que tuvieron un buen arranque en el Campeonato de Primera División al ganar los dos primeros partidos, se cruzarán este domingo en cancha del primero con la ilusión de ambos de concretar un nuevo triunfo para proseguir con puntaje ideal en lo más alto de las posiciones en el marco de la tercera fecha.

El encuentro, que comenzará a las 14, se jugará en el estadio Monumental José Fierro, de la capital tucumana, el árbitro será Silvio Trucco y lo televisará Canal 9. En el historial en Primera jugaron un total de 8 partidos, con 5 triunfos del Pincha platense, dos de Atlético y un empate.

Los locales, dirigidos por Juan Manuel Azconzábal, tuvieron un gran comienzo al sumar seis puntos gracias a los triunfos sobre Atlético Rafaela y Arsenal, actuaciones que ratificaron todo lo bueno realizado la temporada pasada cuando pelearon hasta el final por un lugar en la Copa Libertadores 2017 pero fueron postergados precisamente por Estudiantes.

Atlético Tucumán ostenta, además, un invicto de 32 partidos jugando de local en una racha que comenzó en la B Nacional y se prolongó en su camino en la máxima categoría.

El equipo demuestra una solidez que se construyó desde la seguridad que transmite Cristian Lucchetti en el arco; una defensa que prácticamente no ofrece fisuras; un mediocampo sacrificado y el poder ofensivo que se sostiene en Cristian Menéndez pero que cuenta, además, con el aporte de Luis Rodríguez y los volantes.

Lo llamativo es que todo eso se consiguió sin una formación base ya que Azconzábal probó diferentes esquemas tácticos en los últimos encuentros y no repite a los 11 titulares desde hace seis meses, situación que proseguirá en esta ocasión ya que no podrá contar contar con Mauricio Rosales y David Barbona.

Es que ambos fueron cedidos a préstamo -sin cargo y sin opción- por Estudiantes y existe un acuerdo de palabra entre dirigentes para que no enfrenten al club dueño del pase.

Leonel Di Plácido reemplazará al lateral derecho, mientras que la Pulguita Rodríguez recuperará su lugar en la formación inicial ya que ingresará por Barbona para acompañar a Menéndez y de esa forma Atlético volverá a jugar con dos delanteros.

En otro orden, todo lo bueno que Estudiantes había mostrado en el inicio del torneo de Primera se derrumbó el jueves en Córdoba por la Copa Sudamericana, donde Belgrano dio vuelta el marcador en apenas dos minutos, se impuso 2-0 (2-1 en el global) y dejó a los platenses fuera de la competencia internacional, uno de sus grandes objetivos para este semestre.

Golpeado desde lo anímico y físicamente agotado por haber jugado hace menos de 48 horas, el plantel de Estudiantes viajará hoy a Tucumán sin tener el equipo confirmado aunque se descuenta que el entrenador Nelson Vivas pondrá lo mejor para enfrentar a Atlético y es posible que se concrete el regreso de Rodrigo Braña, quien fue incluido en la delegación de 20 futbolistas.



Probables formaciones

Atlético Tucumán: Cristian Luchetti; Leonel Di Plácido, Bruno Bianchi, Franco Sbuttoni y Pablo Cáceres; Guillermo Acosta, Nery Leyes, Lucas Villalba y Javier Mendoza; Luis Rodríguez y Cristian Menéndez. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Estudiantes: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Leandro Desábato y Matías Aguirregaray; Santiago Ascacibar y Rodrigo Braña o Julián Marchioni; Augusto Solari, Juan Ignacio Cavallaro y Carlos Auzqui; Lucas Viatri. DT: Nelson Vivas.

Estadio: Atlético Tucumán.

Árbitro: Silvio Trucco.

Hora de inicio: 14.

Televisa: Canal 9.