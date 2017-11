Atlético Tucumán está "on fire": derrotó a Arsenal y es puntero

Atlético Tucumán derrotó este lunes como visitante a Arsenal 3 a 1, por la segunda fecha del campeonato de Primera División, con dos goles de Cristian Menéndez y uno de Guillermo Acosta para el ganador y Jonathan Botinelli para el local, en un partido jugado en el estadio Julio Humberto Grondona, con el arbitraje de Jorge Baliño.

El partido se jugó en el estadio Julio Humberto Grondona de Arsenal, con el arbitraje de Jorge Baliño y con la presencia de unos 800 simpatizantes del visitante.

En el local debutó el juvenil Juan Brunetta, de 19 años y surgido de las divisiones inferiores del club de Sarandí.

Arsenal tuvo la primera opción al minuto de juego, luego de una entrada de Franco Fragapane por izquierda y el remate que contuvo Christian Lucchetti.

Dentro de lo poco que se pudo jugar por el estado del campo, con mucha agua por la lluvia caída y un fuerte viento que cruzó la cancha, fue Atlético Tucumán el que se acomodó mejor, que supo jugar mejor por arriba.

Y de esa manera pudo ponerse en ventaja, por un tiro de esquina de Lucas Villalba al medio del área que conectó Menéndez de cabeza, a la izquierda de Fernando Pellegrino.

Y en otro ataque del visitante Menéndez remató desde lejos, la pelota se desvió en el brazo de Marcos Jurado dentro del área y el penal fue transformado en gol por el propio Menéndez, con un disparo bajo a la izquierda del arquero.

Arsenal tuvo flaquezas en defensa y en ataque aportó poco, al ser muy desordenado.

El complemento tuvo más dinámica que el primero y Arsenal se animó con el descuento rápido, luego de un anticipo de cabeza de Bottinelli tras un córner de Brunetta que superó el esfuerzo de Lucchetti.

Un penal mal sancionado por Baliño a los 6 minutos por supuesta mano de Luciano Vella, que fue atajado por Pellegrino tras un tiro de Menéndez, le dio vida a Arsenal, que se animó a buscar el empate pero no tuvo capacidad para definir.

Atlético también siguió apostando ataque, con remates de media distancia, y en un contragolpe llegó el tercer gol, tras un mal achique de Federico Milo al adelantarse tarde, para que la pelota quedara en poder de Acosta, cuyo remate rozó en Bottinelli y descolocó a Pellegrino.

Fue el primer triunfo de Atlético Tucumán en Sarandí (4 empates y 2 derrotas), que le permite mantenerse arriba con puntaje ideal.

Síntesis:

Arsenal: Fernando Pellegrino; Luciano Vella, Marcos Curado, Jonathan Bottinelli y Federico Milo; Gonzalo Papa y Franco Bellocq; Juan Brunetta, Gabriel Sanabria y Franco Fragapane; Julio Rodríguez. DT: Gustavo Rondina.

Atlético Tucumán: Christian Lucchetti; Mauricio Rosales, Bruno Bianchi, Franco Sbuttoni y Pablo Cáceres; Guillermo Acosta, Nery Leyes y Lucas Villalba; David Barbona y Javier Mendoza; Cristian Menéndez. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Goles en el primer tiempo: 29m. y 38m. Menéndez (AT), el segundo de penal.

Goles en el segundo tiempo: 3m. Botinelli (A) y 35m. Acosta (AT).

Cambios en el segundo tiempo: inicio Renzo Pérez por Papa (A), 12m. Juan Zelaya por Curado (A), 23m. Leonel Di Plácido por Barbona (AT), 24m. Martín Giménez por Brunetta (A), 37m. Julio Rosette por Acosta (AT) y 45m. Rodrigo Aliendro por Mendoza (AT).

Incidencia en el segundo tiempo: 7m. Pellegrino le contuvo un penal a Menéndez.

Amonestados: Vella y Bellocq (A).

Árbitro: Jorge Baliño.

Estadio: Julio Humberto Grondona.

