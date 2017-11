El entrenador del futuro

Coaching deportivo

Doctor of Business Administration

¿Qué entrenador no anhela con ser el número uno entre sus pares? Si esa persona todavía no es el sueño que alguna vez tuvo y esa visión no es realidad, todo el éxito logrado hasta el momento puede ser insignificante en comparación con lo que puede llegar a ser en el futuro.

El mercado exige hoy de los entrenadores, no sólo que sean exitosos, sino que provean respuestas rápidas, rendimiento creciente, audacia, creatividad, gran profesionalidad y una capacitación progresiva que los mantenga competitivos.

Además de ello, el entrenador de hoy tiene que adaptarse para trabajar en un entorno de alta competencia, toma de decisiones bajo presión, horarios maratonianos, sobrecarga de entrenamiento, equipos que varían en función de los intereses y nuevos desafíos en el mundo de los negocios deportivos.

El coaching viene a cumplir una invalorable tarea al apoyar el desarrollo personal, la carrera profesional, la satisfacción y la competitividad del entrenador dentro de ese contexto.

Actualmente las entidades deportivas se afanan por mantener en sus puestos a aquellos entrenadores valiosos a la vez que luchan por mejorar la lealtad del deportista hacia dicha entidad. La pregunta es obvia: ¿cómo lograrlo?

Simplemente transformando al entrenador en un verdadero coach que inspire confianza, valore la capacidad individual, se preocupe por el deportista, tenga expectativas positivas, sepa comunicarlas de manera clara, haga partícipe al equipo de sus decisiones, ejercite un feedback constructivo y apoye el proceso de cada jugador desde un perfil humano.

El camino hacia la excelencia se logrará cuando el entrenador trabaje sobre las creencias y motivaciones del deportista, le otorgue herramientas para mejorar la gestión de sus emociones y le enseñe a crear vínculos duraderos y de confianza con sus compañeros de equipo.

Por lo dicho, el entrenador que triunfará en el futuro será el que haya desafiado sus propios paradigmas incorporando a su vida las habilidades de un verdadero coach, las haya ejercitado con eficiencia y haya logrado convertirse, a partir de ellas, en la mejor versión de sí mismo.









*Es coach ejecutivo internacional, doctor en administración de empresas y experto en liderazgo deportivo, con una dilatada experiencia internacional y certificaciones de las mejores escuelas de coaching del mundo. Es mendocino y autor del libro ¡Nunca te rindas!, editado por Planeta. Entre otras experiencias, en sus 14 años en Europa, trabajó con Pep Guardiola y el equipo de Lionel Messi en la etapa de oro del FC Barcelona, además de jugar el Mundial de fútbol de Colegios de Abogados en Ibiza y organizar el Primer Congreso Internacional en Gestión Económica del Deporte en el World Trade Center de Barcelona.