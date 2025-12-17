Faustino Oro quiere reunirse con Javier Milei luego de lograr su segunda norma de gran maestro: los motivos

El impulso es de la Federación de Ajedrez de Argentina (FADA), que tiene la meta de que se concrete el cónclave para poder acercarle a Milei, por medio de Faustino Oro, la carta de Arkady Dvorkovic, presidente de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), donde propone a nuestro país como sede de las Olimpíadas en la que dirán presente los mejores representantes de 180 países del mundo.

faustino oro javier milei Faustino Oro se reunió con Javier Milei en diciembre de 2024 y buscar repetir la reunión para llevarle la propuesta de la FIDE de que Argentina sea la sede de las Olimpíadas en 2030.

"Los casi 200 países que integran la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) observamos el movimiento cultural que ha comenzado hace dos años en su país”, reza uno de los primeros párrafos de la carta de la FIDE para Javier Milei. “Por tal motivo, FIDE ha decidido invitar a la Argentina para que sea la sede de las Olimpíadas de Ajedrez en 2030. Serán 15 días de una notable audiencia mundial, más de 200 periodistas cubrirán este megaevento que diariamente tendrá actividades, no solo de alto impacto turístico, sino también deportivo, cultural y educativo, ya que se realizarán congresos a los que asistirán personalidades internacionales. Estas expresiones de cultura son tradicionales en las Olimpíadas de Ajedrez”, destaca el texto.

Con este cometido, Faustino Oro buscará reunirse con Javier Milei como el embajador más insigne del ajedrez en Argentina y, en el paso previo a convertirse -tal vez- en el Gran Maestro internacional más joven de la historia.

La carta completa de la Federación Internacional de Ajedrez para Javier Milei