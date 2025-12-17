Faustino Oro quiere reunirse con Javier Milei luego de lograr su segunda norma de gran maestro: los motivos

Faustino Oro, el Messi del Ajedrez, volvió a marcar un paso en la historia. El joven de 12 años hizo tablas ante el campeón argentino, Diego Flores, en el IV Magistral de Ajedrez Szmetan-Giardelli y alcanzó la segunda norma de gran maestro.
Faustino Oro dio otro salto en su carrera y se encamina a convertirse en el Gran Maestro internacional más joven de la historia. Pero antes, la necesidad de reunirse con el presidente Javier Milei alberga un motivo clave
De esta manera, Faustino Oro terminó el certamen con 5.5 puntos, número que necesitaba alcanzar para dar un paso más en el camino de convertirse en gran maestro internacional. Para conseguirlo, deberá repetir esta actuación una vez más según el reglamento de la FIDE (Federación Internacional de Ajedrez en francés).
Antes de viajar a Qatar para participar del Mundial de Ajedrez de rápidas y blitz que se llevará a cabo entre el 25 y 30 de diciembre, la idea de Faustino Oro es reunirse con el presidente Javier Milei con dos objetivos. El primero es agradecerle el gran apoyo recibido en su carrera en el último año -en sus redes sociales, el mandatario felicitó y siguió de cerca el recorrido del joven prodigio luego de una reunión que mantuvieron en Casa Rosada en diciembre de 2024- y en segundo lugar, la intención es plantearle la propuesta de que Argentina sea sede de las Olimpíadas de Ajedrez en 2030.
El impulso es de la Federación de Ajedrez de Argentina (FADA), que tiene la meta de que se concrete el cónclave para poder acercarle a Milei, por medio de Faustino Oro, la carta de Arkady Dvorkovic, presidente de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), donde propone a nuestro país como sede de las Olimpíadas en la que dirán presente los mejores representantes de 180 países del mundo.
"Los casi 200 países que integran la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) observamos el movimiento cultural que ha comenzado hace dos años en su país”, reza uno de los primeros párrafos de la carta de la FIDE para Javier Milei. “Por tal motivo, FIDE ha decidido invitar a la Argentina para que sea la sede de las Olimpíadas de Ajedrez en 2030. Serán 15 días de una notable audiencia mundial, más de 200 periodistas cubrirán este megaevento que diariamente tendrá actividades, no solo de alto impacto turístico, sino también deportivo, cultural y educativo, ya que se realizarán congresos a los que asistirán personalidades internacionales. Estas expresiones de cultura son tradicionales en las Olimpíadas de Ajedrez”, destaca el texto.
Con este cometido, Faustino Oro buscará reunirse con Javier Milei como el embajador más insigne del ajedrez en Argentina y, en el paso previo a convertirse -tal vez- en el Gran Maestro internacional más joven de la historia.