El ex presidente de River Daniel Passarella aseguró que está "limpito" y que "jamás" le dio entradas a la barrabrava, tras ser procesado por la Justicia junto a otros exdirigentes del club de Núñez, en una causa en la que se investiga la reventa de tickets para partidos y administración fraudulenta.

"Sé que no hice nada, estoy limpito", reveló y señaló: "Es un momento difícil para mí que me procese un juez y para creo estoy mal imputado en la causa porque nunca le entregué una entrada a un barrabrava".

En diálogo con Canal 26 añadió: "Me están diciendo que tengo un acercamiento con la barrabrava, con el tema de las entradas y me parece una cosa disparatada. La causa que me han hecho es un disparate".

Passarella dijo que sus abogados le pidieron "de rodillas" que no hablara con la prensa, pero aclaró que lo hace para tratar de limpiar su nombre y honor, en nombre de sus "nietos" y por su hijo Lucas.

El exfutbolista de River y la Selección argentina también sostuvo: "Ya he tenido la desgracia de salir e todos los diarios con lo del barco cuando dijeron que supuestamente había evadido impuestos".

En ese sentido explicó: "En ese momento era entrenador de la Selección, falleció mi hijo en una accidente y me tuve que bancar todo eso. Estuve a punto de renunciar a la Selección, pero el impulso de amigos y familiares era que continuara".

"Me escracharon por todos lados, pero cuando me sobreseyeron salieron dos renglones diciendo eso", expresó Passarella, quien luego dijo: "Fui uno de los pocos que se enfrentó a un barrabrava. En su momento no me mataron de casualidad y ahora están diciendo que yo tengo un acercamiento con barrabravas por las entradas. La causa es un disparate".

"A River lo mandaron al descenso"

El exdirectivo de River manifestó además que "River no se fue al descenso, lo mandaron al descenso. Nos fuimos a la B porque me peleé con (Julio) Grondona. Le dije a Grondona te tenés que ir porque estás dejando todo para que lo hagan los demás y venís poco".

"Nunca fui un buchón de andar hablando por ahí, pero hay que investigar el descenso de River, aparecerían muchas personas", aseveró, antes de afirmar: "Yo le hice una Auditoría y un juicio a (José María) Aguilar. ¿Qué pasó con el juicio a Aguilar? ¿La Comisión actual la investigó? ¿Por qué no continuaron con esa investigación?".

Según Passarella, "hay mucha gente que no conoce bien la institución de River, pero la mayoría de la gente me saluda, alguno me grita que lo mandé a la B y yo le digo que no, que fue Grondona el que mandó a River a la B".

No descartó volver a ser candidato a presidente de River

Al ser consultado acerca de si se volvería a presentar como candidato a presidente del club de Núñez, Passarella no descartó regresar a la dirigencia aunque aclaró que "todavía no es el momento".

"Me llaman para volver a la política de River", indicó y después remarcó: "Para (Rodolfo) D Onofrio está bueno que yo esté procesado. Hay mucha gente del club que no está conforme con la dirigencia actual".

El también exentrenador dijo que River es un club social y deportivo y hoy las elecciones no las gana un dirigente que sólo cuente con el apoyo de la gente del fútbol, sino que para alcanzar la victoria hay que tener el respaldo de todos los socios, y recordó que su gestión "hizo muchas cosas por el club".