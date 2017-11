Sin mucho tiempo para descansar, Independiente Rivadavia entrenó el domingo, lo volverá a hacer este lunes y por la noche viajará a Santiago del Estero, donde el miércoles a las 22 enfrentará a Central Córdoba.



Para el Azul será un choque clave en sus aspiraciones de conservar la categoría, ya que el conjunto santiagueño es otro de los que están en zona de descenso. Por eso será muy importante para Independiente sumar, obviamente que si son tres los puntos será mucho mejor.



Para definir el once titular, Martín Astudillo esperará a Gastón González, quien el sábado debió salir por un golpe que recibió en la cintura. Este lunes le harán estudios en el nervio ciático y allí se sabrá si podrá jugar el miércoles.



En el caso de que no esté en condiciones de jugar, el DT deberá buscar una variante y una de las alternativas es la de Fausto Montero, quien el sábado ingresó en el segundo tiempo. Otra es esperar a Hernán Encina, quien todavía no ha debutado.