Semana movida: una seguidilla con duelos importantes para la Lepra

Desde el sábado, Independiente Rivadavia comenzará con una seguidilla de partidos de los cuales los dos primeros son importantes para conseguir el primer objetivo de conservar la categoría.En el Gargantini recibirá a Almagro, que viene de quedar eliminado en la Copa Argentina contra Juventud de Gualeguaychú.El Tricolor jugó con mayoría de titulares y no tendrá el mismo descanso que los jugadores de la Lepra, y hay dudas sobre si repetirá algunos futbolistas.El rival no empezó bien el torneo y todavía no ganó en estas primeras fechas. En el promedio no tiene muchas urgencias, pero divide por una temporada y si no levanta cabeza se puede complicar solo. Tiene dos empates y en la primera tuvo fecha libre.El jueves, el entrenador Martín Astudillo hizo una práctica en el aspecto táctico y está casi confirmado que será un solo cambio con el regreso de Yeimar Gómez por Ariel Agüero en la defensa.La única duda era la presencia de Facundo Curuchet por una molestia, pero el delantero entrenó con normalidad y no tendrá problemas para estar desde el inicio.Los once serán Aracena; Arciero, Gómez, Rodríguez y Maidana; González, Dolci y Cardozo; Curuchet, Tarragona y Fernández.Está previsto que el plantel tendrá este viernes su último entrenamiento en Dalvian y se conocerá el resto de los jugadores que quedarán concentrados por la noche.