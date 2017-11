Historial a favor de los Azules



Este miércoles por la noche, Independiente Rivadavia jugará un partido especial y son los llamados de "seis puntos". Tendrá enfrente a Central Córdoba en Santiago del Estero y es una de las pruebas que tendrá que afrontar la Lepra con un rival directo en la tabla de promedios.Después del empate como local contra Almagro, los Azules buscarán volver a la senda del triunfo. Para esta ocasión, no podrá contar con el volante Gastón González, con molestias en el ciático, y en su lugar debutará como titular Fausto Montero, uno de los refuerzos para esta temporada.Ese será la única modificación que tendrá el equipo dirigido por Martín Astudillo, que intentará repetir la victoria como visitante como lo hizo en Caballito.En el banco de suplentes estarán Rodrigo Lugo, Alexis Viscarra, Matías Villarreal, Luis Daher, Mauro Cerutti, Cristian Gautier y Emmanuel Reinoso.El Ferroviario bajo la conducción de Marcelo Fuentes, ex técnico de Luján y San Martín, entre otros, todavía no ganó en el torneo tras jugar tres partidos y cumplir con la fecha libre.Central Córdoba tendrá cinco cambios con respecto al equipo que cayó contra Boca Unidos en Corrientes por 2 a 0. Entre ellos, estará el mendocino Osvaldo Miranda, ex Godoy Cruz y Luján, como uno de los atacantes.Por ahora, ambos equipos ocupan dos de los cuatro puestos de la zona roja junto con All Boys y el recientemente ascendido San Martín de Tucumán.La tarea no es sencilla para Independiente y por eso, no se puede dar el lujo de no traerse algún punto cuando sale de la provincia y principalmente en este tipo de partidos.Aunque el campeonato recién empieza, la Lepra debe sumar muchas unidades para conservar su posición en la categoría.Esta noche es una buena oportunidad para los Azules de dejar atrás la mala actuación contra Almagro del sábado pasado.Se enfrentaron tres veces en la Primera B Nacional con dos victorias para los Azules y una derrota.En Santiago del Estero jugaron una sola vez y la Lepra salió victorioso.Fue el 17 de agosto del año pasado por la fecha 29 e Independiente lo superó por 3 a 1. Los goles en aquella ocasión fueron obra de José Méndez y Cristian Gautier en dos oportunidades. Marco Prieto descontó para el Ferroviario.El último lo disputaron el 14 de febrero pasado por la 3ª fecha del torneo en el Gargantini y Central Córdoba cantó su primera victoria en el historial. Con gol de Emanuel Díaz en contra, se llevó los tres puntos.El restante partido la Lepra ganó por 2 a 0 con tantos de Juan Pablo Pereyra y Diego Cardozo en marzo del año pasado.