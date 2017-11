Las picantes declaraciones de Pérez en medio del paro de la B

El presidente de la Comisión Normalizadora de AFA y titular de Belgrano de Córdoba, Armando Pérez, fue optimista y dijo este miércoles por la noche que "mañana (por el jueves) se va a solucionar todo, salvo que inventen una cosa nueva", respecto al conflicto de los clubes de la Primera B Nacional.

En las zonas del estadio Mario Alberto Kempes, en la previa del encuentro por Copa Sudamericana entre Belgrano y Coritiba de Brasil, Pérez remarcó en declaraciones a Radio Sucesos: "Esto es así, hay que aceptarlo, hay 35 años de una modalidad, de una estructura para funcionar".

"No sé qué van a hacer, ya se está depositando la plata de todos los clubes, no sé que van a hacer mañana", y luego ironizó: "A lo mejor si la cancha no está mojada se juega, que sé yo".

Pérez recordó que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, le dijo lo siguiente previo a estar al frente de AFA: "Que los políticos son difíciles, pero la verdad Armando que son mucho más difíciles los dirigentes de fútbol, así que pienso que tenés un lugar demasiado problemático".

"Hay intereses políticos de que no haya cambio de estatuto. Que nos vayamos y llamemos a elecciones ahora", reflexionó sobre la actualidad de la Asociación del Fútbol Argentino.

Al ser consultado sobre si evaluó la posibilidad de abandonar su lugar, Pérez dijo: "Son experiencias que uno tiene que tener, hay que vivirlas, tomé un compromiso y lo voy a cumplir, me parece que voy a ayudar a mejorar el fútbol no tengo dudas y esto es todo política".

"Con el tiempo se van a dar cuenta y van a amainar un poco", finalizó.