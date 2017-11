Independiente Rivadavia, que no jugó bien, empató 0 a 0 con Almagro por la cuarta fecha del Nacional B, en un encuentro disputado en el estadio Bautista Gargantini.

Al finalizar el mismo, el técnico Martín Astudillo fue muy sincero y sorprendió a más de uno con sus declaraciones. "Nos vamos con bronca pero son partidos, tenemos que afrontar cuando jugamos mal y cuando jugamos bien y a veces no se dan los resultados", expresó el DT.

Sin pelos en la lengua admitió que la Lepra hizo un "partido malo y ya está", al tiempo que reconoció que en otras ocasiones este partido "se hubiese perdido y te vas con ese sabor amargo pero hoy no merecimos ganar entonces hay que seguir mejorando", puntualizó.

Sobre el esquema de juego que no mutó con el correr de los minutos explicó: "Los sistemas de juego están predestinados para mejorar el juego, uno no tiene que quedarse en el sistema que uno pretende, al mismo tiempo agregó: "Por ejemplo en un partido como el de hoy no se generó nada y no hay que volverse loco cambiando todo el tiempo el sistema".

"Estuvimos muy bien en la última línea, si bien al final pasamos apuro la seguridad defensiva te da ese plus que cuando el partido no se da como uno quería es bueno mantener la portería en cero".

Sin dejar de lado su absoluta sinceridad, sobre la última jugada donde el cabezazo de Reinoso podría haber sido el gol del triunfo sentenció: "Si entraba la del flaco (Reinoso) hubiésemos tenido mucha suerte, hubiera sido un partido que se decantaba por esa jugada y no merecíamos más de lo que propusimos", finalizó.