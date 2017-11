sintesis.jpg

Con la intención de ratificar lo bueno realizado en Caballito, este sábado por la tarde Independiente Rivadavia tendrá la visita de Almagro. La Lepra consiguió su primer triunfo en el campeonato en la fecha pasada contra Ferro, tras dar vuelta el partido con dos goles de Cristian Tarragona.Ahora intentará obtener su primer festejo frente a su gente después de haber empatado en el debut contra All Boys.El entrenador Martín Astudillo realizará una sola modificación con respecto al último partido y le respetará la titularidad al colombiano Yeimar Gómez, quien se fue expulsado con el equipo de Floresta. Entonces Ariel Agüero dejará su lugar en la defensa.En la semana se encendió la alarmas por el delantero Facundo Curuchet, que acusó una molestia y algunos días entrenó en forma diferenciada, pero no tendrá inconvenientes para seguir entre los titulares.El banco de suplentes también está confirmado y lo conforman Rodrigo Lugo, Ariel Agüero, Matías Villarreal, Fausto Montero, Mauro Cerutti, Cristian Gautier y Emmanuel Reinoso.En tanto, Almagro viene con un equipo plagado de suplentes ya que el miércoles quedó eliminado de la Copa Argentina en manos de Juventud Unida de Gualeguaychú y el entrenador Felipe de la Riva prefirió apuntar todos los cañones al otro certamen.Aún no gana en el torneo tras empatar los dos primeros partidos y en la primera cumplió con la fecha libre.La Lepra buscará seguir siendo fuerte de local donde no pierde hace siete fechas con dos victorias y cinco empates. Pero necesita los tres para apuntar arriba sin dejar de pensar en los promedios.Tras jugar con Almagro, los dirigidos de Astudillo tendrán una visita el miércoles a Santiago del Estero contra Central Córdoba, clave por la permanencia.Independiente Rivadavia enfrentó cinco veces en su historial a Almagro, de los cuales tres fueron en Mendoza con un triunfo, un empate y una derrota.El primero fue un 0-0. El único triunfo se dio el 13 de junio de 2009 y los Azules comenzaron perdiendo con gol de Gonzalo Klusener. Lo dieron vuelta con tantos de Diego Caballero (2) y Sebastián Romero. El último fue derrota por 2-1, el 26 de marzo. Bustamante marcó el único gol.