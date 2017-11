Están que trinan: "Defendemos lo que nos corresponde"

El presidente de Independiente Rivadavia, Agustín Vila, se refirió al paro que decretaron para este fin de semana los dirigentes de la Primera B Nacional

Además, el titular del Azul habló de la problemática que se está viviendo en el fútbol argentino y está muy preocupado porque en la AFA nadie da una respuesta. Pidió un llamado a elecciones.

"Así no se puede seguir. No lo tomo como un paro por plata, estamos defendiendo lo que nos corresponde y lo que se firmó en algún momento y que no se cumplió en ninguno de los puntos. Ya no se puede seguir así, hay clubes que no pueden viajar", dijo Vila.

"Lo que se firmó oportunamente no se cumplió nada. Ni en el efectivo ni en los gastos de seguridad y transporte. Los números de los clubes del ascenso son muy finitos y si no se cumple con lo que se promete no podemos subsistir, no se pueden abrir las puertas", explicó el dirigente de la Lepra.

Sobre esta medida de fuerza, Agustín Vila dijo que "lo que estamos haciendo los clubes de la B Nacional es defender lo que nos corresponde y defender el sueldo de los jugadores que tenemos. Es la única forma de salir adelante".

"Nosotros en el primer partido con All Boys perdimos 50.000 pesos, tenemos un alto costo en el operativo policial. A los gastos hay que sumarle la plata que se lleva AFA", agregó.

Y cargó contra la conducción de AFA: "El mayor inconveniente es que hoy en AFA nadie te da una respuesta, nadie te atiende el teléfono, no se puede hablar con nadie".

Vila fue duro con el presidente de la Comisión Normalizadora y dijo: "Armando Pérez y nadie de la comisión apareció. Hoy la AFA está acéfala".

"Estoy muy preocupado por la realidad que está viviendo el fútbol argentino. Tiene que haber un llamado a elecciones para que alguien agarre la conducción y empezar a reestructurar. No hay nadie que lidere", manifestó el titular de Independiente.

Vacío. Así estará el Bautista Gargantini el domingo, cuando la Lepra debía jugar con Boca Unidos.